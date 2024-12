SRBIJA JE MOJA SUDBINA! SRBIJA JE MOJ ŽIVOT! Moćne reči Vučića

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u Ćirilici rekao je da je Srbija njegov život i sudbina, te da se u Srbiji danas živi najbolje u istoriji.

- Što se tiče mog odlaska otići ću, kao što sam to i rekao, kada sam procenio da li će to biti za mesec, dva tri ili godinu - biće moj izbor, ali ne u trenutku kada je zemlja pritisnuta na ovakav brutalan način. I ne zbog toga što sam se bilo koga uplašio i ne zbog toga što ću narod ili zemlju ostaviti na cedilu. Neću nikada. Ja nemam gde da odem, za razliku od njih koji su zemlju uništili. Ja nigde nemam ni novac ni kuće niti me bilo gde interesuje da idem. Ceo žitot biću u Srbiji! Srbija je moja sudbina! Srbija je moj život. U Srbiji se danas najbolje u istoriji živi - rekao je predsednik.

