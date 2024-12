VUČIĆ O STUDENTSKIM BLOKADAMA: Nisu ta deca kriva, stidim se ponašanja nekih dekana i profesora koji zloupotrebljavaju poziciju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Ćirilica" na Hepi televiziji gde je govorio o studentskim protestima.

Foto: Printskrin TV Happy

- Imate li studente koje su iz najbolje namere krenuli u to, nemam nikakve sumnje. Kada sam držao konferenciju za medije 400 studenata je bilo i ovih starijih. Izašao sam na terasu, ja im mahnem, to su građani, mladi ljudi za koje moram da se borim, šta god mi rekli. Onda čudno je osim tih stranačkih aktivista, ovi ostali su se našli u čudu i ćutali su, a onda se to promenilo kada su došli glavni organizatori. Zahtevi su postavljeni, zahtevi su ispunjeni. Ne znaju ni oni.

- To je sad pitanje "neću ja prvi da se sklonim, sad je revolucija u toku". Uskoro revolucija neće biti u toku, ali ko će koga kako da okrivi, kada bude priče o januarskom roku, ispitima.

- Nisu to ta deca kriva. Žao mi je što su neki dekani zloupotrebljavali svoju poziciju, stidim se ponašanja nekih od njih.

Neki profesori jure devojčice po toaletima i zaključavaju, određene prijave postoje. Ne možete ići sa imenima i prezimenima dok se sve ne ispita, ali to je bruka kako to izgleda.

- Nećemo da upadamo na fakultete, šta god oni radili, nećem da pipnemo nikog - rekao je Vučić.