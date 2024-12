PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se na konferenciji za medije u Skupštini Srbije.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

-Predsednik Aleksandar Vučić nije se uplašio opozicije, nastavio je da se bori. Juče sam napisala da mi opozicija deluje posebno nervozna, samo šar sati su pokazali koliko su nervozni, a na čelu te kolone je Dragan Đilas, najveći nasilnik i batinaš. On je sa svojim telohraniteljem napao aktiviste SNS samo zato što mu se nije svidelo šta oni pišu. Aleksandar Vučić je kada su se mladi ljudi koji se ne slažu sa njegovom politikom okupili ispred Predsedništva, izašao na terasu. A Dragan Đilas ne može da istrpi kada neki mladi čovek napiše "Đilase lopove". Ja im se zahvaljujem što su ono to sami snimili i na tom snimku se jasno kao dan vidi ko je žrtva a ko je batinaš. Udara Luku Petrovića, koji je bio tamo najstariji i izašao je da zaštiti te mlade ljude - kaže predsednica Skupštine.

Ona je još jednom osudila ovakvo ponašanje.

- Važno je da kažem da ovo pokazuje ko je nasilnik i batinaš i ko kakvu Srbiju želi. Važno je zato što nam je otvorilo oči da vidimo ko stoji iza svega. Većinska i pristojna Srbija bez obzira za koga glasa ne želi nasilje. Đilas je čovek koji ima istoriju nasilja. Ioako čitava Srbija zna da je lopov, ko se drznuo da to uradi. Ne sme mladi čovek da kaže "Đilase lopove", jer će Đilas da dođe sa svojim telohraniteljem i sam da se obračuna, da bije. Ima prijava nasilja u porodici od tadašnje supruge Dragana Đilasa, koji je tukao dok je bila u drugom stanju, a tukao je i njenog oca. To je čovek koga je cela Srbija čula da brutalno vređa studente na Terazijama koji se ne slažu sa njim. Čitav Srbija je takođe mogla da vidi da je on taj kada su blokirali rad Skupštine, isti taj Đilas uputio je prvi udarac. Dragan Đilas je nasilnik i batinaš - rekla je Brnabić.