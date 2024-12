"POSTOJE TRENUCI U ISTORIJI KADA ISPLIVA NAJVEĆI MULJ" Vučić opoziciji: Nigde neću da bežim (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je, posle učešća na Samitu Evropska narodna partija - Zapadni Balkan (EPP Western Balkans Summit) da će Srbija sledeće godine biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Nadam se da su videli šta i kako radimo, za nas je važno da znaju da Srbija ima dobru ekonomiju, druga najbrže rastuću u Evropi, Malta je prva da ne objašnjavam zašto. Sledeće godine ćemo kako god da računate biti prva ekonomija u Evropi po stopi rasta ako ostvarimo sve što je potrebno - rekao je Vučić u obraćanju novinarima.

Predsednik je naglasio da su to za nas važne stvari i da je zato cilj da se napravi najbolji mogući investicioni ambijent u Srbiji.

- Ali čekamo da vidimo i šta će administracija Trampa da uradi i u odnosima sa Kinom i koliko će ti poremećaji da utiču na nas, kao i sa EU, koliko će to i na koji način, da li pozitivno ili ne, da utiče na nas. Ali ako bi uspeo da doprinese zaustavljanju rata u Ukrajini to bi bio fantastičan doprinos daljem ekonomskom napretku i Srbije i cele Evrope i celog sveta. Samo posle godinu dana mira, ekonomija, kao i plate i penzije, drastično bi se podigle, ako to bude moguće - rekao je Vučić.

Predsednik je kazao da je zahvalan evropskim liderima koji su tražili otvaranje klastera za Srbiju.

O odnosima Orbana i Zelenskog

Vučić je istakao da ne želi da ulazi u odnose između predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog i premijera Mađarske Viktora Orbana.

- Poznajem presednika Zelenskog vrlo dobro, a premijer Mađarske mi je lični prijatelj i ne želim da učestvujem u kritikovanju Viktora Orbana i da objašnjavam bilo šta. Mislim da je želja i namera Orbana da doprinese miru, a naravno Zelenski ima pravo da donosi zaključke u ime svoje zemlje jer je njegova zemlja u ratnom požaru i ima pravo da razmišlja i provodi poteze u delo kakve on smatra da su neophodni. Zato ne želim nikad da se meša, u odnose između tih velikih - rekao je Vučić.

O opoziciji

O izjavama Gorana Ješića da je Ekspo sraman projekat, Vučić kaže:

- Postoje trenuci u istoriji kada zbog različitih događaja dođe do isplivavanja najvećeg mulja. Tako i najgori ološ i krimalci poput Ješića, Đilasa, Aleksića, Milivojevića misle da treba da budu na površini. Ja sam podigao Srbiju, ona je najrazvijenija, najsnažnija u svojoj istoriji. Ja da bežim od ološa koji je uništio zemlju? Vi ćete nekoga da gonite i jurite. Niko vas se bre ne plaši. Poštujemo te mlade ljude, zato smo im ispunili zahteve, ali od vas lopova da bežim, ne pada mi na pamet. Misle došlo je njihovo vreme, isplivao je njihov mulj. Ne interesuje mene taj talog, najgori lopovi i kriminalci. Mene interesuju mnogo više oni drugi koji su se uplašili svoje senke, pa zloupotrebljavaju maloletnu decu. Sram vas bilo! Šta ste vi, politički pedofili. Dok sam živ živeću u Srbiji. Srbija je moj život, za nju sam se borio i predstavljao je najbolji mogući način.

Vučić je rekao da je gotovo siguran da krajem januara, početkom februara Srbija otvara Klaster 3.

- Ja sam politički veteran, i Ursula je lepo jutros govorila o Srbiji. Atmosfera je dobra ovde. Neki su pokušavali da sruše ugled Srbije, neki iz Prištine i iz Beograda. Radili su naporno na tome da uruše poziciju Srbije, ali nisu uspeli. Mi ćemo u naredna dva ili tri dana imati prvi novac iz agende rasta na računu Srbije. Ono što mi je ostalo danas da proslavim slavu sa porodicom, kada se vratim, a onda da se pripremim za subotu, da donesemo sve odluke za stambene kredite za mlade - izjavio je Vučić.