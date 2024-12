PUSTI SNOVI OPOZICIJE: Vučić - Neće biti ni tehničke ni prelazne Vlade

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras posle plenarnog sastanka lidera EU i Zapadnog Balkana da u Srbiji neće biti tehničke ni prelazne vlade.

Foto: Printskrin Pink

- Nema ništa od tehničke vlade, to zavisi samo od mene, ni od koga drugog u skladu sa Ustavom Republike, niko drugi ne može da odredi mandatara, nema ništa od tehničke ili prelazne vlade. Druga je državni udar. Možda mogu da izvrše državni udar, a možda i ne mogu, ali to nije po Ustavu. Pusti snovi, od onoga koji se nekad zaklinjao Rusiji na vernost, pa se preselio kod vanzemaljaca, u njihove vrednosti veruje najviše, ali dobro. To tako ide kod nas u Srbiji s vremena na vreme. A treći diktatura. Ako je mislio na moju "diktaturu", o tome već priča sedam osam godina. Ništa novo se ne bi dogodilo. Ako oni misle da uvedu diktaturu, i to je okej, samo neka probaju pa da vide da li može i kako im to ide - rekao Vučić.