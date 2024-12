MICOTAKIS NA SAMITU EU ZAPADNI BALKAN: Srbiji mesto uvropskoj porodici, neophodno da ubrza put ka EU

GRČKI premijer Kirjakos Micotakis izjavio je danas prilikom dolaska na Samit EU - Zapadni Balkan u Briselu da je Srbiji mesto u evropskoj porodici i da je apsolutno neophodno da ubrza put ka Evropskoj uniji.

-To je najveća država na Zapadnom Balkanu. To je merilo stabilnosti u regionu i osećam da je sada vreme da se pošalje poruka Srbiji i srpskom narodu da mislimo ono što govorimo, da želimo Srbiju kao člana evropske porodice, istakao je Micotakis.

On je rekao da Srbija zna šta treba da uradi sa svoje strane da bi svoje spoljnopolitičke odluke uskladila sa zajedničkim odlukama Evropske unije, ali da veruje da je sada vreme da se Srbiji pošalje jasna poruka da je njeno mesto u evropskoj porodici.

Micotakis je rekao da je imao priliku pre nekoliko dana da pošalje pismo svim svojim kolegama u kome je zatražio da se pridruže preporukama Evropske komisije kako bi bilo otvoreno novo poglavlje pristupnih pregovora sa Srbijom.

-Grčka je načelno podržala pristupnu perspektivu svih zemalja Zapadnog Balkana, ali imajući u vidu realnost da te zemlje moraju da izvrše neophodne reforme kako bi se prilagodile evropskim pravnim tekovinama, naglasio je grčki premijer.

Osvrćući se na drugu zemlju koju je želeo da pomene - Albaniju, Micotakis je rekao da je Grčka suštinski čuvar evropskog puta Albanije i da pitanja zaštite grčke nacionalne manjine, obezbeđivanje njihovih imovinskih prava, prava na samoopredeljenje, nisu bilateralna pitanja.

-To su pitanja koja se sada tiču odnosa Albanije sa Evropskom unijom i zadovoljan sam činjenicom da prvi put posle mnogo godina imamo značajnu mobilnost Albanije u rešavanju ovih pitanja i rekao bih da je to najbolji dokaz, jer evropski kurs balkanskih zemalja na kraju može dovesti i do rešavanja ovakvih hroničnih pitanja, kada se ona s bilateralnih svedu na evropska, rekao je on.

