ISTINA IZAŠLA NA VIDELO, EVO ZAŠTO HRVATSKA PODRŽAVA BLOKADU SRBIJE: Nama cure bale kada vidimo srpske vozove koji jure 200 na sat! (VIDEO)

ŽARKO Puhovski, politički analitičar iz Hrvatske, nesvesno je priznao koji je interes Hrvatske da podržava opoziciju i političke aktiviste u Srbiji prerušene u studente a koji blokiraju razvoj Srbije!

Foto: Printscreen

- Srbija sad više ne može izdržati niti modernizaciju! To kad čujete u Hrvatskoj mogu vam samo bale curiti, ali oni sada imaju voz od Beograda do Novog Sada koji 100 km pređe za 35 minuta! Zamislite da kod nas idete od Zagreba do Novske za 35 minuta! Kina sad ima tu veliku liniju Beč - Budimpešta - Beograd - Grčka - Turska i ta linija nažalost zaobilazi Hrvatsku, a Srbija se tu ubacila!

ISTINA IZAŠLA NA VIDELO, EVO ZAŠTO HRVATSKA PODRŽAVA BLOKADU SRBIJE: NAMA CURE BALE KAD VIDIMO SRPSKE VOZOVE KOJI JURE 200 NA SAT!



Žarko Puhovski, politički analitičar iz Hrvatske, nesvesno je priznao koji je interes Hrvatske da podržava opoziciju i političke aktiviste u Srbiji… pic.twitter.com/PeMhsn21up — Detektor laži (@LaziDetektor) December 16, 2024