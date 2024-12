"MURAL ČOVEKA KOJI JE UBIO 8.500 MUSLIMANA STOJI NA 150 METARA OD ŠKOLE!" Kokan Mladenović krivi Ratka Mladića za ubistva u Ribnikaru

KOKAN Mladenović, pro-opozicioni reditelj i podržavalac opozicionih i tzv. studentskih blokada govorio je o zločinu u OŠ "Vladislav Ribnikar"

Foto: Printscreen

- S druge strane, mi ni 30 godina posle ratova nismo u stanju da se suočimo sa svojim monstruoznim učešćem u svemu što se događalo 90-ih godina! Ne možete ne povezati grafit 'Ratko Mladić - srpski heroj' koji je na 150 metara od škole Vladislav Ribnikar gde se desio monstruozan zločin! Neka deca idu u školu tuda svaki dan i vide nekog ko je naručio ubistvo 8.500 ljudi u nekoliko dana, da je on srpski heroj, kakvu to sliku pravi njima u glavi? Koji sistem vrednosti im to proizvodi? Pa je onda usledilo i Malo Orašje, Dubona... - naveo je on.

Pogledajte priloženi snimak:

