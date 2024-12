"PRAVE HAOS DA BI BILI PRIMEĆENI" Vučić - Deo ljudi živi u balonu laži koje kriminalac Šolak forsira preko svojih medija

PREDASEDNIK Aleksandar Vučić govorio je gostujući na Informer televiziji i o antisrpskoj opoziciji koja svakodnevno blokira ulice i institucije u Srbiji.

Komentarišući svakodnevne blokade predsednik Srbije kazao je za Informer da se antisrpskoj opoziciji žuri, kao i da je Šolak u problemu do guše.

- Da se ne naljutite, malo i vi preterate po tom pitanju. Prave haos da bi bili primećeni. Dakle, ja mislim da je bitno da razdvojimo određene stvari. Imate političke protivnike koji nemaju nikakvu politiku, hajde da ogovoramo Vučića, suština je u tome da tu imate neku želju da urade nešto, ni sami znaju kako će. Šolaku se žuri, u problemu do guše, ne zna kako da se izvuče... strašno je važno da razdvojimo stvari. Imate one koji žele da budu prisutni jer žele da bude deo grupe, da se ne izdvajaju... Za nas je važno, sva četiri zahteva su u potpunosti ispunjena. Zahtev za one koji su napali nekoga kod FDU, ti ljudi su napustili svoje funkciju. Deo ljudi živi u balonu laži što kriminalac Šolak forsira preko svojih medija. Kažu nestali papiri.. Tužilaštvo kaže sve je kod nas. Govorite o ljudima koji nisu ni studenti ni bilo ko, talog društva, koji žive u teorijama zavere. Svih 105 dokumenata objavljeno - rekao je predsednik Vučić i dodao da je ispunjen i treći zahtev da budu svi pušteni i četvrti takođe.