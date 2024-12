VUČIĆ O AMERIČKIM SANKCIJAMA NIS-U: To je geopolitička odluka u kojoj oni rade svoj posao protiv Rusije

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je večeras da SAD za nekoliko dana uvode kompletne sankcije protiv Naftne industrije Srbije zbog ruskog vlasništva.

Foto printskrin TV Informer

- Što se njih tiče to je geopilitičlka odluka u kojoj oni rade svoj posao protiv Rusije. Mislim da su to radili zbog Rusije. Pogledajte šta su im u Siriji uradili. Koliko je oružja nestalo - milijarde - naveo je Vučić.

- Velika je geopolitička odluka. Mogu da razgovaram sa njima. Mislim da imamo dobru komunikaciju sa više ljudi. Za dobar deo tih ljudi naš narod ovde i ne zna da imamo dobru komunikaciju, ali ne mislim da će to mnogo da se promeni dolaskom Trampa na vlast - rekao je Vučić.

- Ja sam se nadao da smo mi to prevazišli - dodao je on.

Podsetimo, Vučić je istakao da je ovo jedna od najtežih vesti u poslednjih nekoliko godina.

- Moram da kažem, jedna od najtežih vesti u poslednjih nekoliko godina, potvrđena nam je, nismo dobili još zvanični papir, ali nam je potvrđena vest i naša služba je to potvrdila sa sestrinskim službama. Dakle, Sjedinjene Američke Države uvode za nekoliko dana pune, kompletne sankcije protiv Naftne industrije Srbije zbog ruskog vlasništva - rekao je Vučić gostujući na TV Informer.

Kako je rekao, tim sankcijama Američkog trezora se pridružuju Britanci.

- Ali to znači onda svi, pošto kad je neka firma pod američkim sankcijama, niko neće s njom da radi. To ste mogli da vidite u Republici Srpskoj. Sad, pošto nismo dobili papire, ja ne znam koliko će nam vremena ostaviti. Mi smo to očekivali pre godinu i po dana iz EU da dođe, nije došlo iz EU, ali stiže iz Amerike, što su verovatno najteže sankcije. Od tog sekunda vam naftovod Janaf u Hrvatskoj kaže - ne puštamo naftu kroz jadranski naftovod. Naravno, to nam otvara probleme sa našim ruskim prijateljima oko svega. Od političkih do svega drugog - rekao je Vučić.