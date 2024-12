PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji Kolegijum na Informer TV.

- Ovo je verovatno jedna od najtežih vesti... Potvrđeno nam je, nismo dobili još zvaničan papir, SAD uvode za nekoliko dana pune, kompletne sankcije protiv NIS zbog ruskog vlasništva - rekao je Vučić.

Kaže da smo mi to očekivali pre godinu i po dana iz EU, ali da to odatle nije došlo.

- To su, verovatno, najteže sankcije. Videćemo koliko će vremena da nam ostave. Od tog sekunda JANAF nam kaže u Hrvatskoj da ne pušta naftu kroz naftovod - rekao je Vučić.

Kaže da ćemo pokušati da razgovaramo sa Amerikancima i Rusima, a niko nam ne garantuje da će nova vlast u SAD to promeniti.

- Oni moraju da nam ostave određeni rok. Da li može da se smanji ispod 50 odsto ruskog vlasništvo, pa da pregovaramo sa Rusima, ili ne znam šta hoće da kažu. Predstoje nam razgovore sa svim stranama. Fico i ja idemo uskoro u Moskvu, za ovu godinu smo sve dogovorili. Čim sam video da Bugari oko toga govore, video sam da ide u tom smeru - rekao je Vučić.

Ovde nema dobrih rešenja, teško je, naveo je predsednik.

- Mi smo za 400 miliona evra dali to Rusima u vreme DOS-a, iscrpljene su sve rezerve gase i nafte u Srbiji, imali smo ih, sad ih više nema i koliko da kupujemo, morali bismo da platimo veću cenu. Ali pitanje je gde ćemo da nađemo te pare. Ne mora država da se zadužuje, ima gore od zaduživanja, a to je deficit. Imamo novac u ovom trenutku, i milijardu, ali kako da vam kažem, teško je rešenje, svako rešenje je teško. A da pustiš da stoji, ovi će da zavrnu naftu - rekao je.

Ističe da do sankcija dolazi zbog kraja Bajdenove administracije i da je to geoplitička odluka, "mnogo krupnija od dnevno-političkih stvari koje se dešavaju".

- Nikad nismo čuli da Amerikanci spremaju takvu odluku - rekao je predsednik Srbije i dodao da ćemo naći rešenje.

Ističe da smo posle 35 godina izgradili objekat Kostolac "B3" koji nam mnogo znači za ovu zimu.

- Velika stvar za nas i na sve to dođe ova vest - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je potom dodao da su izbacili Ruse iz Sirije, dogovorili se Erdogan i Netanjahu.

- Kod nas je jedina velika kompanija NIS, i danas je oko 9 odsto punilac budžeta, nisu male stvari. Sve dolazi direktno preko Janafa - dodao je.

Ne misli da SAD uvode sankcije protiv NIS zbog Srbije, već zbog Rusije.

- Velika je geopolitička igra. Mislim da imamo dobru komunikaciju sa više ljudi, o čemu ne bih danas govorio, ali za dobar deo tih ljudi naš narod ovde i ne zna da imamo dobru komunikaciju. Ne mislim da će Trampov dolazak na vlast to da promeni. Mislim da će Tramp da unese revolucionarne promene u nečem drugom, to su ove transdžender NVO organizacije, USAID i tako dalje - rekao je Vučić.

O protestima

Predsednik je potom rekao da i mali broj ljudi prave haos samo da bi bili primećeni.

- Mislim da je bitno da razdvojimo određene stvari. Imate političke protivnike koji niti znaju šta će, kako će, koriste grupu za pritisak, tu imate neku želju da neko nešto uradi, a ne znaju kako će. Šolaku se žuri, zna da moraju da prodaju, da imaju finansijskih problema, u kriminalu do guše, zato mora da se podstiču sukobi u Srbiji, ali to baš ne ide, i to je to. Ono što je uradilo Tužilaštvo, sva 4 zahteva su u potpunosti ispunjena — zahtev za one koji su napali kod FDU, smenjeni su sa funkcija, dokumenta, preko 4.000 stranica, sve je to imalo i Tužilaštvo - rekao je.

Tvrdi da su ispunjeni svi zahtevi studenata.

- Ušli su u nešto mnogo veće i sad ne mogu da su im svi zahtevi ispunjeni, a ne mogu da kažu da nisu - rekao je Vučić.

Ističe da je posao urađen na fer način.

- Sve što smo obećali, ispunilo smo bez obzira kakva će nečija reakcija da bude. Meni je važno samo da narod vidi ko je govorio istinu. Mi od ponedeljka svi radimo svoj posao na najnormalniji način. Niko im neće dozvoliti nasilje da primenjuju, nigde na silu da upadnu... I šta ćemo dalje? - pitao je Vučić.

Kaže da se veoma ozbiljno bavi istraživanjem.

- Komplikovana je to stvar. Ne možete na silu da radite nešto i to ljudi vide. Kada ljude pitate spontano šta je problem u Srbiji, danas je to problem broj jedan u Srbiji. Najveći broj ljudi to navodi kao najveći problem. To znači da većina naroda ćuti, trpi, gleda i psuje opet majku Vučiću zašto država ne reaguje. Ja neću da država reaguje i ja se izvinjavam svim tim ljudima - rekao je Vučić.

Kaže da je čuo kako je Vojislav Šešelj rekao da je "pendrek iz raja izašao", ali da on ne misli tako.

- Za mene je posebna sramota šta neki nastavnici rade sa decom u školama. Vidim da Nataša Kandić kaže da je ministar prosvete ona koja je Miloševog (Vučevićevog) sina izvodila na proteste - rekao je on.

Kaže da su i danas rekli da su sve blokirali, a da je 19 hiljada i nešto ljudi bilo u celoj Srbiji, od toga na hiljde đaka.

- U Beogradu oko 4.000, od toga 2.250 đaka, dece. To su deca i kako tražite od mene da o deci pričam - kazao je Vučić.

Ističe da se danas na demonstrante zaleteo "njihov čovek" u "poršeu".

Kada ljudi vide da razlog za proteste ne postoji, niko nije ni glup ni lud, navodi on.

- Ljudi imaju pravo da demonstriraju. Nemaju pravo da blokiraju ulice. Naša je procena do kada ćemo to da tolerišemo. Ja pozivam studente da razgovaramo - rekao je Vučić.

Dodaje da studenti moraju da imaju i odgovornost.

- Ja sam razmišljao da više nisam balavac od 15, 16, 17 godina i da sam vojsku odslužio, moram da razmišljam šta ću da radim, a da bih radio moram da učim. Sedi i radi. Neko će morati u nekom trenutku da kaže da moramo nešto da radimo i učimo - rekao je predsednik Srbije.

Kaže da nisu svi ljudi na protestima neodgovorni.

- Petričić je Tita voleo do neba. Kokanović kaže da ne smem da se suprostavim narodu. Ja neću da se supropstavljam narodu. Ja ću da poštujem volju naroda. Spreman sam da prihvatim savetodavni referendum - rekao je Vučić.

Pita se zašto mu Zlatko Kokanović govoro da će robijati i da li je to zbog toga što nije dobio od države onoliko koliko je Kokanović dobio.

- Srećan sam što je naveo koje subvencije sve dobija od države. On će jednog dana doći da se izvini - rekao je predsednik.

Ističe da zna da već Trampovi ljudi razgovaraju sa raznim donatorima i upozoravaju ih da ne ugrožavaju "novi svet".

Dodaje da većina demonstranata nije plaćena.

- Još od posle "Ribnikara" igru vode stranci - rekao je Vučić.

Kaže da ProGlas direktno plaćaju stranci.

- Sad neka se ljudi pitaju zašto je to potrebno da bude plaćeno. Nije im to najveća sramota. Najveća sramota im je jedan profesor. Siguran sam da će biti skandal velikih razmera - rekao je Vučić.