"ZLOUPOTREBLJAVAJU SVAKI PROSTOR, PA I FAKULTETE" Prof. dr Milan Petričković - Opozicija koristi studente

PROFESOR Fakulteta političkih nauka, Milan Petričković, komentarišući situaciju na Saobraćajnom fakultetu, kaže za Kurir da se deo studenata i studenstki parlamenti očito koriste od strane dela opozicije koji bi da, ističe, proteste sa ulica prošire i na Univerzitet.

Foto: Printscreen/Jutjub

- U tom cilju oni već imaju ubačene svoje elemente, ljude koji su već duže politički aktivisti i samo se čekao trenutak kada bi oni mogli da se iskoriste. Tako su sada aktivirani, jer su procenili da je momenat da i fakultete uvuku u dešavanja na ulicama. To je po svemu sudeći razrađen scenario, pokušaj da se uđe u tkivo Univerziteta i napravi neka vrsta potresa i u toj sferi. Jednostavno, na sve načine pokušavaju da uzdrmaju vlast i sada koriste i te svoje aktiviste koji treba da nametnu, barem prividno, da je protest volja čitavih fakulteta a ne samo dela tih njihovih ljudi na fakultetima - navodi Petričković.

Kako naglašava, na taj način se dovodi Univerzitet u pitanje, njegova legitimnost i degradira se.

- A to nije odluka većine, i to je problem, što se vrši poritisak na one fakultete koji nisu na njihovoj liniji, i to preko nekih koji su na plaćeničkim spiskovima opozicije kao kadar koji treba da se aktivira u ovakvim okolnostima. Sve to nije dobro ni za društvo ni za budućnost Univerziteta, ali njima to očito nije bitno već zloupotrebljavaju svaki prostor koji mogu, pa i fakultete i studentske parlamente. Pored svega, mešaju se pravi studentski zahtevi koji se tiču njihovog standarda studiranja, koji su sasvim legitimni, sa političkim zahtevima pojedinih interesnih struktura, i tako padaju u drugi plan - konstatuje Petričković.

Podsetimo, Saobraćajni fakultet u Beogradu blokiran je samo zato što je na profesore i dekana fakulteta vršen pritisak od strane neformalne grupe studenata, za koje niko nije sigiran da li su studenti tog fakulteta, a koji su ih sa jednom grupom profesora pritiskali i ucenili da se ta tema, vanredno nađe na dnevnom redu sednice Nastavno naučnog veća, ovo za Kurir tvrdi jedan od profesora Saobraćajnog fakuleta, koji je insistirao na anonimnosti, jer kako sam kaže, mnogi profesori se plaše za svoju budućnost zbog cele situacije u koju su protiv svoje volje stavljeni.

(Kurir)