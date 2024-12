TOLIKO O TOME DA JE SNS: Napadač na studenta sam izjavio - "Smatram se opozicionarom!"

ANTISRPSKI mediji iz Beograda, pored sledbenika opozicije na Tviteru i ostalim društvenim mrežama, danima su se utrkivali u lažima da je muškarac koji je napao studenta na protestu ispred ETF-a u Beogradu, zbog čega je ubrzo nakon incidenta i priveden, član Srpske napredne stranke.

Foto: Printskrin

O ovome je na na društvenim mrežama naročito govorio Igor Mitrović, sledbenik Dragana Đilasa.

Foto: Printskrin

Međutim, kako saznajemo, on je sam izjavio da sebe smatra opozicionarom.

- Ja sam se tu slučajno zadesio, moja žena ima zdravstvene probleme i ja je vozim tom deonicom često, nemam ništa protiv protesta i sam se smatram opozicionarom, podržavam proteste, nisam poslat bilo od koga, a posebno nisam poslat od vlasti da nekog napadnem, objasnio sam vam kako je došlo do ovoga, odnosno da su me ti ljudi izvređali, lupali moj auto, a kada sam izašao iz auta i pitao ih ko je to uradio svi su ćutali - naveo je on.