"SRBIJA PRAVI DANAS JOŠ JEDAN KORAK KA OSTVARENJU SVOG SNA": Vučić se sastao sa generalnim direktorom Međunarodnih izložbi (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim direktorom Međunarodnih izložbi Dimitrom Karkenzesom.

Foto: Printskrin

- Preuzimanjem zastave #EXPO, Srbija danas pravi još jedan korak ka ostvarenju svog sna. O svemu do sada urađenom na organizaciji ove prestižne manifestacije i onome što još moramo da završimo razgovarao sam sa gospodinom Karkenzesom. Pored tehničkih detalja, razmotrili smo i potencijale koje #EXPO2027 donosi našoj zemlji i građanima, počev od privlačenja stranih investicija, do promocije zemlje na globalnoj sceni. To će biti prilika da pokažemo naš napredak, naše vrednosti, sposobnosti, gostoprimstvo i bogatstvo naše kulture i tradicije. Radićemo još jače, bićemo još energičniji i borbeniji, stati nećemo da bismo sve završili do kraja 2026. godine, jer #EXPO2027 je naš nacionalni interes, strateški cilj i predstavljaće novo lice promenjene, jake i moderne Srbije - objavio je predsednik na Instagram nalogu.