I OVO SE DESILO: UNS se oglasio i osudio napad na novinarku Informera

UDRUŽENjE novinara Srbije (UNS) osudilo je otimanje i bacanje mobilnog telefona novinarke televizije Informer Milice Škorić, kao i pretnje koje su joj upućene na današnjem skupu ispred Skupštine Grada Novog Sada i zatražilo da odgovaraju osobe koje su to učinile.

UNS je saopštio i da je novinarka Škorić za sajt tog udruženja izjavila da su joj telefon oteli i bacili kada je kolegama, koje su izveštavale iz novosadske skupštine, dodavala baterije, neophodne da bi uživo prenosili događaj.

-Bateriju sam dodala kolegama preko prozora, a onda su došle devojke koje su me pitale za koga radim. Kada su čule da sam iz Informera, počele su da viču na mene. Zatim se okupilo mnogo ljudi oko mene i jedan od njih mi je rekao: "Hajde snimaj me, da kažem nešto". Počela sam da snimam, a sa leve strane je neko došao i oteo mi je telefon", dodala je ona.

Kada mu je tražila telefon nazad, kako kaže, opkolilo ju je mnogo okupljenih građana koji su počeli da joj prete i da je vređaju.

-Opkolili su me i rekli mi kako me treba obrijati, ošišati i vređali su me. Jedna devojka me je uhvatila za obraz i rekla mi: "Što sad ne zoveš policiju, zovi sad Vučićevića". Rekli su mi i: "Što brineš za telefon, Vučić će ti ga kupiti". Zatim su mi telefon i bacili", rekla je Milica Škorić i istakla da će slučaj danas prijaviti policiji.

Tim povodom danas je regovao i predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević, koji je rekao da su odbornici opozicije izašli iz sale i s leđa napali policiju, kao i novinarku TV-a Informer, a potom su joj oteli telefon.

UNS ponovo poziva građane da prestanu sa napadima na novinare i medijske radnike i traži da policija i tužilaštvo istraže ovaj slučaj napada na imovinu koleginice iz Informera, kako bi na nedvosmislen način bila poslata poruka da je nasilje nad svakim novinarem kažnjivo i nedopustivo.

