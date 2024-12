"HLADAN TUŠ" ALBANSKOG LOBISTE ZA KURTIJA: Teško utvrditi ko stoji iza napada na kanal, NATO ne želi KBS na severu

"Hladan tuš" za premijera lažne države Kosovo Aljbina Kurtija stigao je danas i od osvedočenog albanskog lobiste Danijela Servera, koji je do sada bezrezervno držao stranu Prištine i oštro kritikovao Beograd i Srbe na KiM. Tako je profesor na Univerzitetu "Džon Hopkins" povodom incidenta za kanalu Ibar-Lepenac, za koji je Kurti odmah optužio Srbiju i Rusiju kao inspiratore i organizatore, rekao da je "teško utvrditi ko stoji iza ovog napada", i poručio da NATO ne želi tzv. kosovske bezbednosne snage na severu.

Foto:Printskrin/X

Server je za RTK rekao da je eksplozija na kanalu "užasan čin koji bi mogao da ima veliki uticaj na kvalitet života stanovništva" u južnoj srpskoj pokrajini:

- Ali iz Vašingtona je nemoguće da znam ko je to uradio, bolje nego oni u Beogradu ili Prištini. I čini mi se da nijedna strana nema jasne dokaze šta se tačno dogodilo.

Povodom pokušaja da se nametne teza da ima i ruskih elemenata u organizaciji napada, Server je to kvalifikovao kao moguću hipotezu, ali je naglasio da se bez konkretnih činjenica ne može biti zaključaka.

Na pitanje o optužbama prištinskog režima na račun Beograda, Server je naglasio da je još teško utvrditi ko stoji iza napada.

- U ovom trenutku teško je utvrditi ko je mogući počinilac incidenta. Ne želim da se upuštam u beskorisna nagađanja. Naravno, Beograd je to negirao i optužio Prištinu. To je situacija u kojoj imamo dva glavna grada koja nemaju dobre odnose. Naravno da će se međusobno optuživati i negirati saznanja o slučaju i zato su nam potrebni opipljivi dokazi. Nadam se da će vlasti u Prištini, sudske i policijske, vrlo brzo predočiti opipljive dokaze - rekao je on.

O tome da li je došlo vreme da tzv. kosovske bezbednosne snage deluju i na severu, što je Kurti odmah nakon napada na kanal zatražio od Kfora, Server je rekao da postoje određena oklevanja oko njihovog raspoređivanja na tom prostoru.

- Postoji problem kada su dve različite vojske na istom mestu u isto vreme. NATO snage ne žele drugu armiju na severu i ja to razumem - rekao je Server, i dodao da tzv. KBS moći na sever kad još osnaže i kad se NATO povuče.