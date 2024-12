GERVALA OPTUŽIVALA SRBIJU, POSLANICI EP: Potrebni jasni dokazi o eksploziji u kojoj je oštećen kanal Ibar-Lepenac

POSLANICI Odbora Evropskog parlamenta (EP) za spoljne poslove zatražili su danas objektivnu međunarodnu istragu o eksploziji u kojoj je oštećen kanal Ibar-Lepenac, a od zamenice premijera privremenih prištinskih institucija Donike Gervale-Švarc dokaze za optužbe koje je ponovila tokom diskusije da Beograd navodno stoji iza napada.

Foto AP

U diskusiji o situaciji na AP KiM nakon oštećenja kanala Ibar-Lepenac, poslanik Mihael Galer iz Evropske narodne partije postavio je pitanje kakvi dokazi su sada dostupni koji podržavaju Gervaline optužbe.

- Čvrsto verujem da naša izvršna ruka, a to su Služba za spoljne poslove, Komisija i države članice, to moraju da shvate veoma ozbiljno i da reaguju na to ako se pokaže da je dokazano ono što govorite. Moramo prvo pogledati te dokaze - istakao je Galer.

Gervala je tokom diskusije ponovila niz optužbi na račun Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, tvrdeći da je organizator napada na kanal Ibar-Lepenac blizak srpskom rukovodstvu, kao i da Srbija "kopira ruske strategije", ali su poslanici tražili dokaze za te tvrdnje.

Izvestilac EP za tzv. Kosovo Riho Teras osudio je incident protiv kritične infrastrukture na KiM, navodeći da je potrebno pronaći jasne dokaze i sprovesti temeljnu i potpunu istragu.

On je dodao da ovaj incident neće uticati na izbore na KiM u februaru i najavio da će naredne nedelje posetiti Prištinu kako bi dobio informacije iz prve ruke.

Poslanik socijalista i demokrata u EP Naćo Sančez Amor istakao je da način na koji Gervala opisuje incidente nije dovoljan za preduzimanje političkih mera i ocenio da je teško reagovati ako Gervala ne može da ponudi više ubedljivih dokaza.

Napad je osudio i poslanik Evropskih konzervativaca i reformista Jeadis Jeadi, ali je naglasio da ima sumnje kada je reč o tome ko su počinioci i kao razlog naveo to da je Priština odmah osudila Beograd, iako je Beograd od samog početka govorio da je spreman da sarađuje u istragama na otkrivanju počinilaca.

- Mislim da nam je potrebna objektivna istraga da bismo utvrdili ko je odgovoran - rekao je on i istakao da Srbija nema interes da skrene sa svog evropskog puta.

Nezavisni poslanik u EP Gžegož Braun iz Poljske ocenio je da je, kada je reč o, kako je naveo, "nedavnim terorističkim napadima na infrastrukturu", smešno što je prošlo samo tri dana, a Gervala je došla u EP i upire prstom u predsednika Vučića i ruskog predsednika Vladimira Putina.

On je rekao da je Kosovo Srbija i dodao da, kada pogleda dešavanja u regionu, "sistematski se pokušava promeniti demografija, tako da se Srbi proteruju ili ubijaju, a umesto deeskalacije, čini se da dolazi do eskalacije".

Poslanik Obnovimo Evropu Bernar Geta istakao je da pretpostavka nije dokaz i dodao da EU ne može da odlučuje o ovom napadu i osudi Beograd bez dokaza.

Uoči diskusije, predsedavajući Odbora EP za spoljne poslove Dejvid Mekalister naveo je da je EP veoma zabrinut zbog "opasnog destabilizujućeg napada" i da osuđuje sve krivične radnje koje moraju da se istraže, a počinioci da se privedu pravdi.

(Tanjug)

