"SRAM VAS BILO, BAR SE UZDRŽITE ZBOG TOG DETETA" Predsednik Vučić o političkoj zloupotrebi sina premijera Vučevića

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se obraća naciji, a između ostalog odgovorio je na pitanje novinara o političkoj zloupotrebi sina premijera Srbije Miloša Vučevića.

Foto: Tanjug

- Pitanje o zloupotrebi dece iz škola, koju izvode na proteste, a posle kažu da je to odavanje pošte, to je ozbiljno pitanje. Ja sam zapalio sveću u Novom Sadu kod Železničke stanice, iako pravoslavni Srbi pale sveće samo u crkvi i na groblju. Nigde više, osim slavskih sveća. Nigde više kada izražavate žalost se ne pale sveće. To je postao neki urbani običaj koji je van kanona i pravoslavlja. I ja sam pogrešio. Nisam pogrešio prvi put, u Ribnikaru, Duboni i Orašju, tada sam u crkvi palio sveće. Vi ne odajete poštu, sada se branite time, ne znaju oni ni imena tih ljudi, niti su otišli na groblje. Njih to nije interesovalo. Te nastavnike je interesovala politika, a to ne sme da ih interesuje. Sme privatno, van dece i časova. U školi nikako. Nadam se da će uputiti izvinjenje, srećom to je bilo manje od 1 odsto nastavnog osoblja. Ali ti ostrašćeni ljudi neka dobro razmisle šta su uradili protiv interesa dece - dodaje on.

Predsednik kaže da je na Vajn Vižn manifestaciji jedan čovek vikao "Vučiću pederu" i zaleteo se na binu.

- I on je nastavnik, predaje informatiku. A imao je 2,96 je naduvao! Pa šta si ti radio dečko. Tri dana si samo sipao alkohol u sebe. I onda si postao mnogo hrabar. E sada da se vratimo na ovo sa Miloševim sinom. Za to sam bio šokiran veoma. Imao sam višak emocija, i rekao sam da ću se boriti protiv ovih. Posle 5. oktobra nije usledila osveta, već opšti napad divljaka na sve one koji su mislili drugačije. Ćerku Milovana Bojića, koja je imala 10 godina, u školi su privela druga deca, i ošišali je. To od 1945. do 2000. godine nijedan zlikovac nije uradio! Meni je tada bio problem što se niko nije pobunio. To je danas žena, a da vas pitam, šta biste uradili da je to neko vašoj ćerki uradio? Ja se divim Milovanu Bojiću što živi sa time, i što živi bez osvete i leči ljude. Plašim se da ja nisam tako veliki čovek. Ja ne mogu da zamislim da neko šiša Vukana sa 7 godina. Zlikovci, nikada ni izvinite niste rekli. A sada šaljete Miloševo dete da protestuje protiv oca. Pa bar zbog tog deteta se uzdržite! Sram vas bilo. Radite šta god hoćete, ali uzdrži se zbog tog deteta. Sram vas bilo - rekao je Vučić.