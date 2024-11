GAŠIĆ: Otvoren teror nad srpskim stanovništvom u režiji Aljbina Kurtija i njegovog poslušnika Đeljalja Svečlje

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je na severu Kosova i Metohije na delu otvoren teror nad srpskim stanovništvom u režiji Aljbina Kurtija i njegovog poslušnika Đeljalja Svečlje.

Foto: Novosti

On je najoštrije odbacio navode ministra u Vladi takozvanog "Kosova" da je zaplenjeni eksploziv poreklom iz magacina Vojske Srbije i podvukao da ne postoji apsolutno bilo kakva umešanost naše zemlje u događaje zbog kojih Priština sprovodi svoje nelegalne represivne akcije.



Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

- Scenografija koju postavlja takozvani ministar samozvane države služi isključivo da se, po svaku cenu, pronađe nekakav razlog za nasilje nad Srbima na severu Kosova i Metohije. Kurtiju i Svečlji ističe vreme. I na međunarodnom i na unutrašnjem planu. Ceo svet je svestan da su oni obični lažovi i da samo politikom nasilja grade kampanju i ugrožavaju živote građana na KiM. Znajući to, oni u očaju, traže izgovor da se ubrza proces etničkog čišćenja na severu Pokrajine - rekao je ministar Gašić.Od aktuelnih lidera privremenih prištinskih organa samouprave, naglasio je, može se očekivati da nastave sa provokacijama kako bi kriminalizovali srpsko stanovništvo i opravdali teror nad nedužnim građanima.- Oni su svesni da će u narednom periodu doći do promene odnosa prema njihovoj kriminalnoj delatnosti od strane određenih svetskih centara moći koji im, trenutno, sve to tolerišu - ocenio je Gašić.On je najoštrije osudio kampanju represije koju trenutno sprovode specijalci takozvane kosovske policije i pozvao međunarodnu zajednicu da osudi ovakve postupke i primora Kurtija da prestane da progoni srpsko stanovništvo.- Srbija postupa odgovorno i uzdržano uprkos stalnim provokacijama Prištine. Smatramo da je jedini put za uspostavljanje trajnog mira na Kosovu i Metohiji poštovanje međunarodnih sporazuma i uvažavanje interesa srpskog naroda koji vekovima živi u našoj južnoj pokrajini. Nasuprot tome, Kurti i Svečlja nastavljaju delatnost svojih terorističkih OVK prethodnika žednih krvi nedužnih građana. Treba da znaju da pratimo šta rade i da smo spremni da odlučno delujemo da zaštitimo naš narod - naglasio je Gašić.