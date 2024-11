SKUPILO SE DRUŠTVO "ODABRANO": Javni tužilac koji napada Vučića u društvu tužiteljke lažne države - Kandićeva likuje (FOTO)

RADOVAN Lazić, javni tužilac i član Centra za pravosudna istraživanja, na zadovoljstvo Nataše Kandić aktivistkinje za ljudska prava poznate po antisrpskim stavovima, gradi "dobrosusedske odnose" sa lažnom državom Kosovo.

Foto: Printscreen

Njegov susret sa bivšom tužiteljkom samoproglašenog Kosova za ratne zločine, Dritom Hajdari, a na konferenciji u organizaciji njenog Fonda za humanitarno pravo, Kandićeva je okarakterisala kao "lep korak ka normalizaciji"!

"Lep korak ka normalizaciji - tužiteljica (tzv.) Kosova za ratne zločine 2016 -2023 Drita Hajdari i tužilac Tužilaštva za ratne zločine Srbije Radovan Lazović na konferenciji o suđenjima za ratne zločine u organizaciji FHP-a", napisala je ona na svom nalogu na društvenoj mreži "Iks".

Kandićeva je svoje oduševljenje potkrepila i fotografijom na kojoj su Lazić i Hajdarijeva u prijatnoj atmosferi, na slici čak i - zagrljeni.

Foto: Printscreen

Inače, tužilac Lazić ističe se u poslednje vreme javnim nastupima na antisrpskim medijima u Beogradu, u kojima napada predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Tako je pre samo nekoliko dana predsednika optužio za navodni "pritisak" koji vrši na pravosudne organe, kada je u pitanju tragedija u Novom Sadu.

- U ovoj državi stvari su se odvijale neuporedivo brže, neko bi rekao možda i prepbrzo. Recimo u Marseju kada se to dogodilo bilo je potrebno čak 15 godina do prve presude, u Đenovi više od dve godine do prvih hapšenja kada je trostruko veći broj ljudi stradao nego u Novom Sadu - izjavio je nedavno prilikom jednog gostovanja Vučić, što je Lazić iskoristio za još jedan napad na predsednika Srbije.

