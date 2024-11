RASPAD SISTEMA U OPOZICIJI: Novinarka očitala Aleksiću lekciju, on krivicu za nasilje u Skupštini svalio na svoje saborce!

NOVINARKA razmontirala opoziciju i njenu nameru da prikriju ko je stvarni organizator haosa u Skupštini.

Foto: Printscreen

Gospodine Aleksiću zapto ste učestvovali u ovome što se događalo u parlamentu?

Ja najpre moram da kažem da je to jedna tužna slika institucije. Ja nisam znao. Jasam došao da radim u parlament.

Kažete ovo je scenario. Ako je to scenario, a nije vaš zašto vi u tom scenariju učestvujete?

Ja neću reći za sebe da sam učestvovao, jer nisam učestvovao u tuči, niti su moji poslanici Narodnog pokreta Srbije na bilo koji način doprineli onome što se događalo. Ja sam pri kraju ušao da probam da razdvojim te ljude.

Ko je uneo i dali je nađena nekakva kanta sa crvenom farbom? Da li je pripremljeno crveno vino i uneto u salu da bi se polivali poslanici druge strane? I ako to jeste,da li to sugeriše da nije baš da nije baš tačno da su jedni isplanirali nasilje, a ddrugi planirali da diskutuju?

Ja ništa o tome nisam znao niti bilo koji od mojih poslanika i to odgovorno tvrdim. Niti smo išta uneli osim naših papira, dokumenata...

Jel to uneo neko iz opozicije?

Da li je to neko uneo ja zaista ne znam. Pretpostavljam da su neke kolege iz opozicije. Svako je hteo na svoj način da iskaže neki bunt... To nije zavisilo od nas. Ne znam da li me razumete, to nije zavisilo od opozicije, to je zavisilo od onih koji su...

Nije tako izgledalo gospodine Jovanoviću...

Pa zato što su napravili takav scenario...

U trenutku kada ulaze ministri i kada poslanici opozicije prilaze ministrima, ispred njih na mesta gde oni sede, gde sedi i premijer Vlade iznose natpise, iznose transparente. Kada se seda za mesto gde sedi predsedavajući sa pištaljkom kada kreće polivanje vodom... To su postupci to su postupci koje preduzima opozicija.