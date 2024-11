VUČIĆ SA MBASOGOM: "Zahvalnost Ekvatorijalnoj Gvineji na podršci teritorijalnom integritetu Srbije" (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić zahvalio je Ekvatorijalnoj Gvineji na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i podršci koju je Srbija imala u UN od te zemlje kada su donošene rezolucije protiv vitalnih interesa Srbije.

Foto: Printskrin

Okrugli sto "Srbija i Ekvatorijalna Gvineja - partnerstvo za budućnost"

Okrugli sto "Srbija i Ekvatorijalna Gvineja - partnerstvo za budućnost" održava se u Palati Srbija.

Vučić se obratio na okruglom stolu.

- U Evropi ljudi neretko i sa potcenjivanjem na sve što ne dolazi iz SAD, Evrope, eventualno iz Japana i Koreje. Afričko milijardu raste i brzo će biti tržište od milion i po ljudi. Mi imamo danas razgovore sa predsednikom jedne izrazito prijateljske zemlje. Ono što je važno da pokušamo da uspostavljamo što je moguće više veza. Mi smo trenutno druga zemlja po stopi rasta u Evropi. Ekvatorijalna Gvineja je idealno pozicionirana, naša podrška mora da se nastavi njima. Drago mi je što ovde vidim kompanije i Ekvatorijalne Gvineje. Za nas je i od izuzetnog značaja da pokažemo snagu IT sektora. Važna je odluka o formiranju mešovite komisije, važna je poseta naših ministara. Mi ovde gajimo posebnu ljubav prema afričkim narodima i afričkim zemljama. Mi volimo Afriku još iz doba Pokreta nesvrstanih. Uveren sam da to možete da osetite na svakom mestu - rekao je Vučić.

Obraćanje Vučića

Predsednik se zahvalio na podršci koju Ekvatorijalna Gvineja pruža teritorijalnom integritetu Srbije.

- Posebno što znam da vodite računa o svakom gestu, o svemu šta se po tom pitanju u svetu dešava. Želim da se zahvalim i na podršci u ne lakom trenutku kada su se u UN donosile rezolucije protiv interesa Srbije. Ekvatorijalna Gvineja može uvek da računa na svaku vrstu pomoći od Srbije. To je naša obaveza i naša dužnost, ali ne samo to, mi delimo uverenje da suverene i nezavisne zemlje same moraju da donose odluke. Mi smo danas razgovarali o saradnji u svim sverama društvenog života, ovim što je potpisano formiramo mešoviti komitet između naših zemalja. Razgovarali smo i o daljem preuzimanju studenata iz Ekvatorijalne Gvineje, jer oni predstavljaju most između nas, ali i saradnju u oblasti poljoprivrede, građevinarstva, ali i vojno-tehničkoj i vojno-medicinskoj saradnji. Verujem da imamo ogromnu šansu da unapredimo naše odnose. Ja sam danas uspeo da nađem fotografije kada je predsednik Mbasog 1978. posetio Srbiju. On se setio svoje posete Beogradu. Naša je želja da budemo što je moguće više prisutni na afričkom kontinentu, gde se događa jedna vrsta širokog narodnog oslobodilačkog pokreta protiv neokolonijalizma, gde ljudi žele da za sebe zadrže ekonomske koristi, a ne da to ide velikim silama. Veoma je važno što i Ekvatorijalna Gvineja kontroliše svoje izvore nafte. Čestitam im. Kada gledate jedan Niger, koja je izvoznik uranijuma i ta zemlja u Evropi u koju izvoze ima najjeftiniju struju, a oni veoma teško žive. Imate jednu drugu zemlju kao što je Uganda, oni izvezu tu kafu, izađe odatle i bude šest puta skuplja, onda gledajte ko skuplja kajmak. To ljudi u Africi sada razumeju i traže sve veće prisustvo u svim organima UN. Afričke zemlje i afrički kontinent uvek će imati podršku Srbije - kazao je Vučić i još jednom zahvalio gostu za sve što su uradili za Srbiju.

Obraćanje Mbasoga

- Pre svega moja zahvalnost što ste me pozvali da ponovo posetim ovu zemlju koju sam posetio kada je bila deo Jugoslavije. Osećamo velukodušnost sa kojom ste nas primili. Očigledno da odnose moramo da obnovimo, nadam se da moje prisustvo predstavlja jasnu naznaku da želimo da obnovimo saradnju. Afrika pati od mnogih poteškoća i nakon 50 godina od sticanja nezavisnosti. Bilo je veoma teško dobiti podršku i pomoć. Ne možemo da ostanemo takvom putu. Afrika još uvek traži ekonomsku nezavisnost, uspeli smo u političkoj nezavisnosti, ali je ekonomija i privreda i dalje zaglavljena. Moramo da budemo jaki i tražimo saveznike, kao što smo uspeli ovde u Srbiji. Hvali Srbiji na pomoći. Prepoznajemo integritet srpske teritorija. Srbija uvek može da računa na našu podršku. Nadam se da će potpisani ugovori služiti obema stranama. Siguran sam da sa sporazumima koje smo potpisali Ekvatorijalna Gvineja će postizati bolje rezultate. Želimo da pozovemo srpske preduzetnike da dođu, dobiće sve uslove i svu podršku, u cilju da naša privredna saradnja ostvari najbolje rezultate. Veoma smo ponosni što je naše savezništvo jedno sigurno savezništvo - rekao je predsednik Ekvatorijalne Gvineje.

Razmena sporazuma

Razmenjeni su potpisani sporazumi u prisustvu dvojice predsednika. Predstavnici dve zemlje razmenili su četiri dokumenta o saradnji u oblasti bezbednosti, ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, javnim ulaganjima i obrazovanju.

Sastanak Vučića i Mbasoga

Posle svečanog dočeka, održan je sastanak predsednika Vučića i predsednika Mbasoga, a potom i plenarni sastanak delegacija dve zemlje predvođenih predsednikom Srbije i predsednikom Ekvatorijalne Gvineje.

Svečani doček ispred Palate Srbija

Predsednik Ekvatorijalne Gvineje dočekan je uz intoniranje himne dve zemlje i počasni stroj garde.

Svečanom dočeku predsednika Ekvatorijalne Gvineje prisustvovali su i ministri Ivica Dačić, Marko Đurić, Bratislav Gašić, Adrijana Mesarović, Aleksandar Martinović, Slavica Đukić Dejanović, Dejan Ristić.