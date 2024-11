PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je specijalne emisije na TV Pink.

Foto: Printksrin TV Pink

Govoreći o sendvičima koje je odneo radnicima na deonici od auto-puta ka Požarevcu, kaže da je "sendvičar" i da voli sendviče i jabuke.

- Odneli smo Siniša i ja radnicima tamo sendviče i jabuke. Tamo imate Indijce, Kineze i Srbe - rekao je on.

Ističe da taj sektor ima 23 kilometara, a 21 kilometar do Požarevca će biti pušten do kraja godine.

- Hteo sam da obradujem naše ljude iz inostranstva da dođu novom saobraćajnicom, ali će se njome vraćati - rekao je Vučić.

Foto: Printksrin TV Pink

Kaže da za dve nedelje završavamo Šabac - Loznica, a za manje od dve nedelje završavamo auto-put do Vrnjačke banje.

Najavio je da će se raditi i Kraljevo - Novi Pazar.

- U ovom trenutku u Srbiji i u apsolutnim brojevima gradi se najviše auto-puta i brzih saobraćajnica, u celom regionu - kazao je Vučić. Ističe i da smo Hrvatsku pretekli po ukupnom BDP-u.

Kaže da će uskoro biti otvoren put od Kuzmin do Rače, kao i Šabac - Loznica, te da krećemo da radimo idejni projekat do Malog Zvornika.

- To je mnogo toga što se radi. Fruškogorski koridor je gotov za dve godine - rekao je on.

Ističe da se gotovo sve završava do kraja 2026. godine.

Govoreći o incidentima u parlamentu, Vučić kaže da nije sve s pažnjom pratio, ali da od tragedije u Novom Sadu postoje ljudi koji svaku tragediju pokušavaju da iskoriste za sebe i svoje potrebe.

- Nisu oni bili, nažalost, tužni kao što je 99% građana bilo ožalošćeno zbog onoga što se desilo u Novom Sadu. Nisu oni išli na sahrane, niti su znali kad su bile i kad se izlazilo na 7 dana, niti znaju naše običaje... Oni su videli priliku za nasilje i da nešto urade za sebe - rekao je Vučić i ponovo izrazio saučešće porodicama poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Kaže da takvi političari sebe ograničavaju na mali broj ljudi i zato nemaju šanse da nešto u politici naprave.

- Tu ima nekoliko važnih faktora. Ako Ilon Mask i Vivak Ramasvami "skrešu" novac za sve agencije, NVO, onda ih razumem jer dobar deo tih političkih aktivista su nervozni - kazao je Vučić.

Ističe da postoji stvarna panika u mnogim zemljama, pa i u Rumuniji, rekavši da je tamo moguće da u drugom krugu pobedi Kalin Đorđesku.

- Moguće je da žele nešto da urade dok ne dođe Tramp ili nisu sigurni koliko Šolak može da baca svojih para, pa žele da požure. Mnogo je razloga za njihovu nervozu, ali to nikad ne sme da dovede do nasilja - izjavio je Vučić.

Foto: Printksrin TV Pink

Podseća da je do nasilja došlo i dva dana posle pada nadstrešnice u Novom Sadu, te da je sve najavio.

- Javno sam rekao da planiraju da će da napadnu Gradsku Skupštinu posle tragedije. Kad se oni sastaju, onda uvek jedan ili dvojica od njih dođu i ispričaju nam šta će da rade - rekao je on i ukazao na sukob Đilasa, Ćute i Aleksića.

Kaže da je lider jedne opozicione stranke dobio 3 odsto glasova na jednim od predhodnih izbora i nudio koaliciju, te tražio nedelju kao neradni dan.

- Rekao sam da nisam zainteresovan za koaliciju - rekao je Vučić.

Kaže da se posle nasilja u Novom Sadu išlo na radikalizaciju, blokadu mostova, saobraćaja...

Podseća da je i Pešićeva ideja još bila da se skloni nacistički most.

- Moramo da imamo novi most, lepši, moderniji i potpuno siguran, a nacistički most da pomerimo na drugo mesto i da ga sačuvamo - rekao je Vučić.

Kaže da je drvo sa unutrašnje strane tog mosta i da ne smemo da ugrozimo ljude.

- Miketić stoji kao narodni heroj i nešto viče, pa ljudi ne mogu da prođu zbog 15 njih. Neko ne može da ode na slavu, u bolnicu, kod devojke, kod momka - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin/TV Pink

On je pitao one koji blokiraju druge ljude ko im je dao to pravo.

- Svima je bilo jasno da će grupa najekstremnijih među njima doći u Narodnu skupštinu da izazove incident - rekao je Vučić i ukazao na činjenicu da su Đilasovi poslanici u parlament uneli vuvuzele, kante sa farbama, vino...

Ističe da je mnogo gore kada glasate iz Soluna ili Bodruma, nego kad dođe do koškanja u parlamentu.

- Nije bila ozbiljna tuča. Ovo je gurkanje i koškanje. Neću da pravim nešto veće da bih dobijao političke poene kao kad onaj skiči kao da mu neko ko zna šta radi, a oni ga samo nose - rekao je Vučić.

Ističe da je parlamentarna opozicija htela da ne dođe do sednice o budžetu i da to nisu ni krili pre početka iste.

- Ana je sve po proceduri uradila i završila sednicu. Oni nisu ubili parlamentarizam, već sebe politički. Veoma su ozbiljan udarac sebi naneli. Bezbroj puta sam pokušavao da ih obavestim da bi trebalo da se ponašaju drugačije. U mom interesu je da imamo pristojne i dobre odnose, da bismo mogli da bolje razvijamo našu zemlju - tvrdi Vučić.

Do sukoba je došlo kada su krenuli na ministre, prvo Lazović, pa svi ostali.

- Onda je drugi deo poslaničke većine, u svakom smislu dominantije, samo se postavio i krenuo da brani svoje kolege koji su sedeli mirno. Sve je nastalo u tom trenutku. Zašto se neki mediji u našoj zemlji prave blesavi da to nisu videli? Ne mislim samo na Šolakove i Đilasove medije - reako je Vučić.

Pitao je i šta rade Jovanović, Ćuta, Lazović, Aleksić, Marinika Tepić na podijumu kod Ane Brnabić.

- Građani Srbije će da plate mikrofon koji je Aleksić čupao i što su svi oni uništavali, a on iz svog džepa neće da da ništa - kazao je Vučić i rekao da je sve to "neodgovorno ponašanje".

Pita se šta je Aleksiću bilo u glavi kada je čupao mikrofon.

- Šta hoćete time da uradite? Ko vas je vaspitao da uništavate državnu imovinu da neko ne može da govori? Da nema sednice? - pitao je Vučić.

Foto: Printksrin TV Pink

Kaže da to pokazuje bahatost, aroganciju, ali i glupost.

- To je užasno glupo - rekao je Vučić.

Svaki budžet koji se izglasava je na neki način izglasavanje poverenja ili nepoverenja vladi, tvrdi on.

- Zanimalo ih je da čupaju mikrofon, da polivaju nekog vinom, farbom... - rekao je Vučić.

Kaže da hoće mir i stabilnost, a ne rat.

- Vi hoćete rat, mi hoćemo rad. To je suštinska razlika. Kada to ljudi vide, onda vam je potpuno jasno šta će da izaberu. Nema logike da ne dozvoljavate da tri nova mosta u Novom Sadu ne budu izgrađena - rekao je Vučić i istakao i primer gradnje novog mosta do Novog Beograda.

Kaže da su danas predsavnici parlamentarne opozicije pokušali da spreče povećanje penzija.

- Srećom, nisu uspeli. Oni misle da je pitanje tehnike od ključnog značaja. Nije. To je pitanje politike. Možete da odete u drugu zgradu - rekao je Vučić.