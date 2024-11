VUČIĆ O NACISTIČKOM MOSTU: Ovaj most je pred padom, čudo je da se nije srušio do sada

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na RTS kazao je zašto mora da se skloni tramvajski most u Beogradu.

Foto: Printskrin RTS

- Ovaj most je pred padom, čudo je da se nije srušio do sada. Reč je o nacističkom mostu. Nije čudo da ga neki štite jer posebno štite baš te vrednosti. Nacisti su ga napravili.



- Ljudi ne znaju da nema betonskih stubova. To je sve trulo. Pitanje je dana kada će to da padne. Mi hoćemo da prebacimo taj most da bude pešački most i da pokušamo da ga sačuvamo kao neko istorisjko sećanje na ružna, jeziva vremena, pa da tu izgradimo most koji će biti ponos Beograda - rekao je on.

Dodaje da taj most brane oni koji niko to ne radi to besplano, "jer besplatno ima samo sir u mušolovci".