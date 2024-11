SONJA PERNAT DEMASKIRALA ĐILASA: Nesposoban je, plaća novinare i tviteraše!

SAMOSTALNA narodna poslanica Sonja Pernat, do pre dva dana članica Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, udarila je na svog dojučerašnjeg šefa optuživši ga da plaća novinare i tviteraše, te da nikada u životu ništa nije uradio i da je nesposoban.

Foto: Printskrin

Ona je za dnevni list Danas istakla da Dragan Đilas trenutno kontroliše štetu, jer su ga u malom vremenskom periodu napustila četiri poslanika.

- U šoku sam šta mi radi Đilas sa svojim plaćenim tviterašima. On je gori od bilo koga iz SNS-a i ja sam jedina žena koja je ustala to da kaže - istakla je Pernat.

Ona je rekla da je u opoziciji napravljena takva atmosfera da ako niste sa Đilasom, onda ste izdajnik.

- Ustala sam protiv toga jer ne želim da budem ničija marioneta. Ne smatram da je opozicija loša, već je loš onaj ko drži tapiju nad opozicijom. Ja preživljavam torturu, oni imaju bezbroj bot naloga. Đilas je preko potreban Vučiću jer bi ga on od blata pravio da ga nema. Ako se suprotstavite njemu, loše prolazite - izjavila je Pernat za Danas.

Na pitanje o tome da li joj je Dragan Đilas tražio da vrati mandat, Pernat odgovara da je bio izričit u tom zahtevu, ali je ona imala spreman odgovor.

- Tu je bio i prvi moj sukob, da Borko Stefanović i Marinika Tepić nisu vratili te mandate i da vi ne možete da tražite od mene ako niste išli tim putem. To što Đilas mene sada spaja sa SNS-om, on to pere sebe jer se njemu stranka uništava. On targetira ljude, šalje pisma da svi isto pišu, kako smo mi SNS. Unazadio je opoziciju! Unazadio nas je sa izlaskom na izbore, hoće na izbore, pa neće na izbore, pa pola odbora izlazi pola ne izlazi - poručila je Sonja Pernat.

Foto: printsrkin

Podsećamo, raspad Stranke slobode i pravde započeo je napuštanjem poslaničkog kluba od strane narodnih poslanika Đorđa Đorđića i Željka Veselinovića. Nakon toga, Đilas je izjavio da se kaje što je baš on preporučio njih dvojicu za mesta narodnih poslanika. Taj trend nastavile su početkom nedelje narodne poslanice Sonja Pernat i Irena Živković, te je Đilasova stranka od najjače u opoziciji pala na treće mesto.

Loše odnose u opoziciji potvrdila je juče i narodna poslanica Slavica Radovanović, koja je napustila Narodni pokret Srbije Miroslava Aleksića i ni ovaj rastanak nije prošao bez međusobnih optužbi u javnosti.