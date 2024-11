VUČIĆ UGOSTIO TOKAJEVA: "Zahvaljujem Kazahstanu što je uvek podržavao teritorijalni integritet Srbije" (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je, posle sastanka sa predsednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevim, da su odnosi dve zemlje zasnovani na dubinskom prijateljstvu i zahvalio Kazahstanu što je uvek podržavao teritorijalni integritet Srbije.

Foto: Tanjug

Obraćanje Vučića

Predsednik je gostu poželeo dobrodošlicu.

- Počastvovan sam. Mnogo toga sam mogao da čujem i naučim o važnim pitanjima i prilikama u svetu na evropskom i azijskom kontinentu. Ustanovili smo da odnosi dve zemlje ne počivaju samo na jednakom viđenju međunarodnog javnog prava i poštovanju Povelje UN i Rezolucije UN, već na dubinskom prijateljstvu naših naroda i novim projektima koje ćemo zajednički da napravimo u interesu dveju zemalja. Naši razgovori su bili veoma konkretni, želim još jednom da se zahvalim mom dragom prijatelju što je Kazahstan uvek podržavao teritorijalni integritet naše zemlje. Srbija će uvek podržavati teritorijalni integritet Kazahstana i biti iskren prijatelj te zemlje. Nikada nećemo zaboraviti to što ste bili na strani naše zemlje kada to nije bilo lako ni jednostavno. A mi smo lojalni i umemo dobro da zapamtimo ko nam je činio dobro. Razgovarali smo o svim sferama društvenog života. Obojica smo naravno zabrinuti i želimo uspostavljanje mira na evroazijskom tlu. Čini mi se da obojica smatramo da je očuvanje mira od suštinskog značaja. Razgovarali smo o saradnji na različitim poljima, vojnotehničkoj, vojnomedicinskoj saradnji. Verujem da će rezultati uskoro biti veoma vidljivi. Govorili smo o daljoj saradnji u oblasti nauke, digitalizacije, IT sektora. Govorili smo i o saradnji u oblasti poljoprivrede, energetike, industrije. Da bismo to mogli, moramo da ostvarimo saobraćajno povezivanje, i zbog turizma, ali i da kompanijama obezbedimo da prave dobar biznis - rekao je Vučić i poželeo Tokajevu da se u Srbiji uvek oseća kao kod kuće i poželeo sve najbolje kazahstanskom narodu.

Obraćanje Tokajeva

Tokajev se zahvalio na pozivu.

- Vi ste nas dočekali tako toplo. Želeo bih da istaknem značaj posete. Srbija je pouzdan partner, naš odnos se zasniva na uzajamnom poštovanju i podršci. Želimo da jačamo trgovinu. Predsednik Vučić je dao doprinos jačanju bilateralnog partnerstva. Postigli smo veoma značajne dogovore i saglasili se da produbimo ekonomske i trgovinske odnose. Kazahstan je posvećen izvozu industrijskih proizvoda, hrane. Dogovorili smo se da povećamo saradnju poslovnog saveta. Imamo dosta novih projekata. Naše vlade će raditi u tom pravcu. Mi smo posvećeni tome da napravimo povoljne uslove za srpske kompanije. Kada je Kazahstan bio pogođen poplavama, Srbija je obezbedila značajnu finansijsku pomoć. Zahvalan sam predsedniku Vučiću. Uveren sam da će Ekspo biti značajan za naše dalje odnose. Naše pozicije su usaglašene po mnogim pitanjima. Današnji razgovori su jasno pokazali našu posvećenost da razvijamo dalju saradnju. Želim da vas pozovem da posetite našu zemlju sledeće godine - kazao je Tokajev.

Srbija i Kazahstan potpisali 10 sporazuma i memoranduma

Nakon plenarnog sastanka delegacija, predstavnici Srbije i Kazahstana potpisali su i razmenili 10 sporazuma i memoranduma, u prisustvu dvojice predsednika.

Vučić: Želim da u Srbiji vidi pouzdanog partnera i prijatelja

Predsednik Aleksandar Vučić povodom posete kazahstanskog predsednika oglasio se na svom Instagram nalogu.

- Tokom boravka predsednika Kazahstana u Srbiji, razgovaraćemo o važnim pitanjima koja nas povezuju – od unapređenja političke i ekonomske saradnje do jačanja kulturnih veza i proširenja zajedničkih mogućnosti u trgovini, investicijama i odbrani. Takođe ćemo se osvrnuti na ključna pitanja međunarodne saradnje i zajedničkih izazova sa kojima se suočavamo. Verujem da će predsednik Tokajev osetiti toplinu i gostoprimstvo naše zemlje i našeg naroda. Želim da u Srbiji vidi pouzdanog partnera i prijatelja, s kojim Kazahstan može da gradi još snažnije veze u budućnosti - objavio je Vučić.

Tet-a tet sastanak Vučića i Tokajeva

U Palati Srbija počeo je sastanak predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Kasima Žomarta Tokajeva.

Svečani doček ispred Palate Srbija

Tokajev je dočekan uz počasni stroj Garde Vojske Srbije, crveni tepih i intoniranje himni dve zemlje, a ispaljeno je i 10 plotuna.

Nakon zvaničnog dela programa dvojica predsednika će prisustvovati prikazu vojne opreme i naoružanja na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.

Tokajev je u Beograd doputovao juče, a na aerodormu "Nikola Tesla" dočekao ga je predsednik Vučić koji je istakao da je ta poseta značajan korak u jačanju odnosa Srbije i Kazahstana.

- Dobro došli, dragi prijatelju! Ova poseta predstavlja još jedan značajan korak u jačanju prijateljskih odnosa između Srbije i Kazahstana. Nadam se da ćete se ovde osećati kao kod svoje kuće i da ćemo zajednički postaviti temelje za nove uspehe u našim odnosima - objavio je Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.