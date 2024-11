MINISTAR RISTIĆ I AMBASADOR EMANUELE ŽIOFRE NA SASTANKU: Razgovarali o razvoju oblasti javnog informisanja i telekomunikacija

MINISTAR informisanja i telekomunikacija Dejan Ristić sastao se sa šefom delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj.E. Emanuelom Žiofreom.

Foto: Ministarstvo

U okviru još jednog u nizu redovnih i učestalih konsultativnih sastanaka razmatrane su teme od obostranog interesa u oblasti javnog informisanja i telekomunikacija.

Ministar Ristić i ambasador Žiofre razmotrili su Izveštaj Evropske komisije za prethodni izveštajni period u delu koji se odnosi na oblast javnog informisanja i telekomunikacija te su ovom prilikom naznačene naredne aktivnosti koje je potrebno preduzeti sa ciljem nastavka unapređenja ovih važnih oblasti.

Ministar je istakao da je od formiranja Vlade u aktuelnom sazivu postignuto nekoliko rezultata u oblasti javnog informisanja i telekomunikacija koje bi trebalo razmotriti u narednom Izveštaju Evropske komisije za Srbiju.

Ministar g. Ristić posebno je naglasio i to da je tema bezbednosti novinara visoko na listi prioriteta Ministarstva te je ukazao na to da je, od 1. januara 2024. godine pa sve do danas, za više od 30% umanjen broj slučajeva ometanja rada ili ugrožavanja bezbednosti novinara u odnosu na isti period prethodne godine.

Ministar je upoznao ambasadora i sa činjenicom da je u budžetu za narednu godinu, u odnosu na ovogodišnjih rekordnih 337 miliona RSD, izdvojeno dodatnih 180 miliona RSD za potrebe sprovođenja javnih konkursa za pružanje podrške proizvodnji medijskih sadržaja i usavršavanje medijskih poslenika koje svake godine raspisuje i sprovodi Ministarstvo te da će ovim uvećanjem od čak 60% iznos opredeljenih sredstava preći pola milijarde dinara.

Ambasador Žiofre pozdravio je intenzivan, sadržajan i konstruktivan dijalog sa medijskim sektorom koji je Ministarstvo pokrenulo od početka svog mandata. On je pozdravio povećanje budžeta za javno sufinansiranje medijskog sadržaja u 2025. godini i pohvalio angažman Ministarstva ka lokalnim samoupravama kako bi ispunile zakonsku obavezu o pokretanju poziva za sufinansiranje. Istovremeno, ambasador je ukazao na Izveštaj EU Komisije u kojem se navodi da su pozivi na lokalnom nivou objavljeni uz značajno smanjena sredstva u jednom broju opština.

Ambasador se saglasio sa ministrom o značaju bezbednosti i zaštite novinara i medijskih radnika i izrazio nadu da će naredni izveštajni period zabeležiti pozitivne rezultate.

Ambasador je posebno istakao značaj toga da Srbija u potpunosti sprovodi medijske zakone i pozvao Ministarstvo da napreduje u finalizaciji izmena i dopuna usvojenih medijskih zakona, kao i donošenju novog Zakona o javnim medijskim servisima u skladu sa Reformskom agendom koju je usvojila Vlada Republike Srbije i preporukama Evropske komisije koje proizilaze iz Godišnjeg izveštaja.

Tokom sastanka posebno su naglašene i aktivnosti Ministarstva u pravcu realizacije dugogodišnjih kapitalnih projekata u oblasti telekomunikacija. Obostrano je konstatovano da Republika Srbija čitav niz godina ostvaruje zapažene rezultate u IKT sektoru, da oblast informaciono-komunikacionih tehnologija nastavlja da bude najbrže rastuća privredna grana u Republici Srbiji, kao i to da postoji obostrana saglasnost za dalje intenziviranje saradnje u ovoj oblasti.

Sagovornici su pozitivno ocenili dosadašnju saradnju i ukazali na pravce njenog daljeg razvoja.