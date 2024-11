LAŽOMER: KO KOGA REKETIRA (VIDEO)

Glumac Viktor Savić izašao je u medije sa tvrdnjom da „Teatar na brdu”, koji je otvorio zajedno sa svojim kolegom Andrijom Miloševićem i Aleksandrom Tomić pre sedam godina je na meti reketaša. Između ostalog, Viktor Savić je sada naveo da su se našli i na meti generalnog direktora kulturnog centra Čukarica.

Foto: Printscreen

„Direktor kulturnog centra mora da ima leđa za to, a to je u ovom slučaju opština Čukarica, koju smo uvek isticali kao nekog bez koga ne bismo imali to pozorište. Oni su dali tu salu, renovirali su je, i tu su se neke strukture promenile. Sada je takva situacija da oni negde bodre to što direktor svim silama pokušava da nas izbaci odatle. I sada nam je uspostavio fakturu, bukvalno su nas reketirali”, izjavio je Viktor Savić.

Šta se tačno ovde događa pitali smo Nikolu Aritonovića, predsednika gradske opštine Čukarica.

„Želeo bih da napomenem da je aneks dva ugovora između kulturnog centra opštine Čukarica i Klan production-a potpisan u februaru 2023. godine. U skladu sa tim sporni momenat odnosno prva faktura je doneta u maju 2023. godine, stoga ostaje nejasno zbog čega oni percipiraju novo rukovodstvo gradske opštine Čukarica kao sporni momenat u celoj toj priči” , naveo je Aritonović.

Viktor Savić tvrdi da su dobili fakturu između 30.000 i 40.000 evra nakon čega su ušli u sudski proces, kao i da uskoro treba da počne ročište. Na ovakvu tvrdnju predsednik GO Čukarica rekao je da shodno ugovoru koji je potpisan, oni su u obavezi da do 15-og u mesecu dostave kulturnom centru Čukarica plan i program rada za naredni mesec, što su i uradili.

„Prema mojim saznanjima oni su rezervisali sve termine koje kulturni centar ima u toku tog meseca. Shodno tome kulturni centar je izdao fakturu u iznosu od 2.370.000 dinara, a ne od 30.000 ili 40.000 evra“, dodao je Nikola Aritonović.

Glumac Andrija Milošević takođe je izneo saopštenje u kojem navodi da u štampanoj verziji, koja mu je data na potpis, naivno i glupo nisu dodatno proveravali šta potpisuju, kao i da je dodata jedna rečenica u ugovoru bez njihovog znanja.

Na ovakve navode predsednik GO Čukarica je odgovorio da je ugovor više puta usaglašavan, kao i da je štampana verzija ugovora preuzeta od strane Klan production-a, te je nakon dan-dva vraćena potpisana.

Inače, Andrijino saopštenje je usledilo nakon zvaničnog saopštenja direktora kulturnog centra „Čukarica“ Miodraga Rakočevića u kojem navodi da je Ugovor o međusobnoj saradnji zaključen 2018. godine sa Privrednim društvom „Klan production“ čiji je direktor bio Andrija Milošević, a sada Aleksandra Tomić. Stoga nije jasno u kom se svojstvu oglašava Viktor Savić i ko njega „reketira“.

U ovom saopštenju Rakočević je naveo i da je „Klan production“ ovim ugovorom dobio kompletno renoviranu Veliku salu KC „Čukarica“ po vrlo povoljnim uslovima, a istovremeno je KC „Čukarica“ uskraćen za mogućnost organizovanja komercijalnog programa u ovom prostoru. Dalje saopštenje glasi: „Njihova bahatost i pozivanje na najviše političke funkcionere dovele su do toga da se služe lažima, kako bi po ko zna koji put izmanipulisali javnost. Viktor Savić će ove zlonamerne navode morati da dokaže na sudu.“ U saopštenju se spominje i zarada „Teatra na brdu“, gde se navodi da se cena karte kreće od 1500 do 2000 dinara, a da je kapacitet velike sale 450-500 mesta. Ako je, po njihovim rečima, interesovanje veliko i sve rasprodato unapred, oni po predstavi mogu da zarade i do 1.000.000 dinara, dok kulturnom centru plaćaju 30000 dinara po predstavi. To znači da na mesečnom nivou imaju prihod i do 10.000.000 dinara, a KC Čukarica prihoduje sa samo 300.000 dinara.

KC Čukarica od svog osnivanja postoji i za mnogobrojna udruženja, koja bi koristila ovaj prostor, za šta se budžetom GO Čukarica izdvajaju sredstva,a bili su onemogućeni zbog zauzetih svih termina od strane „Klan production“. Na kraju saopštenja Rakočević je zaključio da od ovakvog ugovora korist ima jedino „Klan production“.

„Iznosi koje je Klan production uplaćivao do sada KC Čukarica zbog zauzetosti sale su takvi da kulturni centar nije mogao da izmiri ni osnovne troškove održavanja sale“, zaključio je predsednik GO Čukarica.

Na kraju ostaje pitanje ko koga ovde reketira.