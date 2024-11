KO JE „UBAČENI“, A KO „IZBAČENI“ ELEMENT? MIRAN POGAČAR UPETLJAN U MREŽU LAŽI

Ekstremni „omladinski“ aktivista Miran Pogačar se tokom aktuelnog perioda angažovao na organizovanju protesta sa ciljem puštanja iz pritvora njegovih „saboraca“ Gorana Ješića, koji je lišen slobode zbog napada na ovlašćeno službeno lice, i Miše Bačulova, koji je priveden zbog izazivanja opšte opasnosti prilikom protesta u Novom Sadu 5. novembra.

Foto: Novosti

Borba Pogačara za oslobađanje njegovih „saboraca“ bi bila razumljiva, da ih on sam pre toga nije optuživao da su „ubačeni elementi“ od strane vlasti, nakon što su, nedugo posle prvobitnog privođenja, bili pušteni da se brane sa slobode. Međutim, posle njihovog ponovnog privođenja, koje je usledilo nakon što je tužilaštvo prikupilo dodatne dokaze, Bačulovu i Ješiću je određen pritvor u trajanju od 30 dana.

To je pred pristalicama prozapadne opozicije relativizovalo spekulacije koje je Pogačar prethodno iznosio na račun Ješića i Bačulova, ali i pojačalo sumnju da je u stvari on „ubačeni element“, a za šta ga je tokom prethodnih dana optuživao i njegov donedavno najbliži saradnik, novosadski ekstremista i anrho-levičar Brajan Brković.

U prilog Brkovićevim optužbama govori i to što je Pogačar takođe ekspresno oslobođen posle privođenja 5. novembra, ali je za razliku od Ješića i Bačulova, on i nakon privođenja 8. novembra ponovo oslobođen posle samo nekoliko sati. Sve te okolnosti dovode Pogačara u veoma nezgodnu poziciju, te se verovatno zbog toga sada „samopregorno zalaže“ za puštanje na slobodu onih koje je optuživao za „saradnju sa vlastima“, kako bi umanjio sumnju da je upravo on taj koji to čini.

Zato se ne može isključiti mogućnost da će Pogačar u narednom periodu svojim aktivnostima i postupcima pokušati i da isprovocira ponovno lišavanje slobode, pri čemu bi nastojao da ovog puta ostane u pritvoru, poput Ješića i Bačulova, a kako bi očuvao svoj „integritet“ navodnog revolucionara, disidenta i borca protiv sistema.