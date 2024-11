"GLAVNA TEMA JE DA LI ĆE MOSKVA BITI GAĐANA" Veliko upozorenje Vučića: Svet se kreće po ivici ambisa!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti posle govora na Samitu KOP29 u Azerbejdžanu.

Vučić je rekao da se plaši da će biti mnogo problema u svetu.

- Danas je glavna tema hoće li Nemci da daju "taurus" da bude gađana Moskva, ili Englezi i Francuzi da daju "storm šedou" da gađaju Moskvu? A onda je pitanje da li će Putin gađati američke nosače aviona u Indijskom okeanu, ili negde drugde. Pa kako onda da pričate o klimatskim promenama - istakao je Vučić.

On je rekao da se svet kreće po ivici ambisa, da svi prete jedni drugima, ucenjuju...

- Jedan samo da pretera, to je kraj. Tu ne možete da sakrijete tu vrstu straha i nervoze, to ne može da se ne odnosi i da ne utiče na nas. Pojavio se tračak nade sa pobedom Trampa, ali biće teško da se uradi bilo šta po tom pitanju, jer ne mislim da je to jednostavno - rekao je Vučić, pa pomenuo i severnokorejske trupe u ratu u Ukrajini.

- Sada se otvara to u Aziji sa učešćem Sevrnokorejaca za koje sam čuo od onih koji su u regionu centralne Azije da je reč o vrlo dobro obučenim i pripremljenim borcima. Mnogo, mnogo problema - rekao je Vučić.