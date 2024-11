VUČEVIĆ OCENJUJE: Haos koji pravi opozicija ne pomaže da se dođe do istine

PREDSEDNIK Vlade Srbije Miloš Vučević ocenio je večeras da haos koji pravi opozicija nakon tragedije u Novom Sadu ne pomaže da se dođe do istine koju svi žele da čuju, i naglasio da su opozicioni lideri svojim ponašanjem i onim što su govorili na protestima rasterali građane.

Foto Tanjug

- Najavažnije je da se utvrde razozi za tragediju, to je odgovor koji očekuju porodice poginulih, tužilaštvo, policija, sud i celokupna javost Srbije - rekao je Vučević gostujući na TV Informer.

- Da bismo dobili odgovor strasti moraju da se smire. Haos, ruševine i revolucije opozicije ne pomažu da se dođe do istine - kazao je Vučević i ocenio da se danas u Beogradu na protestu ispred Vlade Srbije okupilo mnogo manje ljudi i od projekcije organizaotra i skupa organizovanog u Novom Sadu 5. novembra. To je, kako kaže, rezultat onoga što su radili oni koji su govorili na skupovima.

- Lideri opozicije su rasterali ljude koji su bili spremni da iskažu bol, nezdovoljstvo pa i bes - bes jer takve tragedije stvaraju miks emocija kod ljudi - kazao je Vučević.

Komentarišući razloge zašto je protest pomeren za danas, a to je, kako je opozicija navela, učinjeno da se "narod ne ohladi", Vučević je naglasio da niko nije ohladio građane od protesta do same opozicije.

Premijer je ponovio da je za Srbiju specifično da se svaka tragedija koristi za preuzimanje vlasti. Kada govorimo u svetu niko nije nigde koristio nesreću da ruši državu da pravi revoluciju, da sve treba da se zaustavi, kazao je on i ocenio da će se ako večeras učesnici protesta napadnu Predsedništvo Srbije, kao što su uradli u Novom Sadu sa Gradskom kućom, da građani razbežati.

- Ljudi nisu došli na protest da prave nasilje već da iskažu bol i empatiju, da izraze neazdovoljstvo zato što se sve to dogodilo, a ne da pale i ruše - kazao je Vučević.

BONUS VIDEO:

ILON MASK BIO PRISUTAN TOKOM RAZGOVORA PREDSEDNIKA VUČIĆA I TRAMPA