GLAS SRBIJE JAČE ĆE SE SADA ČUTI U BELOJ KUĆI: Razgovor dvojice predsednika Vučića i Trampa najava nove ere odnosa Beograda i Vašingtona

ODLUKOM da Aleksandar Vučić bude prvi lider u regionu i među prvim šefovima država u svetu sa kojim će razgovarati nakon što je odneo ubedljivu pobedu na američkim predsedničkim izborima Donald Tramp odao je priznanje srpskom predsedniku lično, našoj zemlji i građanima. Ovaj potez najava je nove era odnosa Srbije i SAD i signal da će u Beloj kući biti više sluha i razumevanja za srpske interese.

Foto: Tanjug/AP

Ovako sagovornici "Novosti" ocenjuju razgovore koje su Vučić i Tramp vodili u nedelju uveče, a nakon kojih je srpski predsednik rekao da veruje u "snažnije partnerstvo sa SAD u budućnosti" i izrazio želju da novi američki predsednik poseti našu zemlju.

Vučić je juče još jednom ocenio da je to što se našao među "prvih 10 do 15 svetskih lidera koji su razgovarali sa Trampom veliki uspeh za Srbiju":

- Predsednik Tramp odlično poznaje Srbiju. Posebno je dobro poznaje Ilon Mask, koji je bio zajedno sa njim dok smo razgovarali. To je velika čast za našu malu zemlju. Nisam to radio zato što je to veliki uspeh za mene lično, već radim za našu zemlju, da Srbiji bude bolje, da poboljšamo odnose sa SAD, da čuvamo i unapređujemo ekonomiju. Važno je da je u Americi došlo do promene, mislim da je Trampova pobeda donela zračak nade svetu.

Prvi čovek naše zemlje istakao da veruje u "snažnije partnerstvo sa SAD"

Povratak Trampa u Belu kuću pozitivno je dočekan i kod rukovodstva u Banjaluci, a predsednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da su razgovori Vučića i novog predsednika SAD odlična vest za Srbiju, ali i ceo region. Dodik je otkrio da se čuo telefonom sa Vučićem odmah nakon što je razgovarao s Trampom i da je "srpski predsednik bio vidno raspoložen":

- Predsednik Vučić potvrdio da je nesporni lider regiona koji se zalaže za mir, stabilnost, razumevanje i razvoj, ne samo Srbije, već čitavog Zapadnog Balkana. Vučić je čestitao Trampu, u ime Srbije i svih Srba, pobedu.

S druge strane, Tramp je tokom razgovora s Vučićem zahvalio srpskom predsedniku na "ogromnoj podršci koju je dobio od srpskog naroda".

U srpskom državnom vrhu nema dileme da ne treba očekivati radikalne promene u američkoj politici prema Srbiji, pogotovo kada je reč o pitanju statusa KiM, niti da će stvari biti lake. Predsednica Skupštine Srbije međutim ukazuje da je razgovor Vučića i Trampa "dobra stvar za Srbiju" i znak da će naša zemlja svakako imati sagovornika koji će biti spreman da čuje njene stavove.

Tokom telefonske razmene mišljenja prisutan bio i najbogatiji čovek planete Ilon Mask

Za analitičara Predraga Rajića razgovori dvojice predsednika daju razloga za optimizam i dokazuju da je uloga Srbije na geopolitičkoj mapi sveta daleko bolja.

- To je posledica, pre svega, rada predsednika Vučića, zato što je Srbija napokon počela da aktivno lobira u Vašingtonu, te da ide u susret događajima, a ne da čeka da je događaji zateknu. Mislim da se otvaraju perspektive za obnavljanje srpsko-američkih odnosa i njihovo podizanje na viši nivo, na kojem i treba da budu. To je interes Srbije, a i to je prirodno ako gledate ukupnu istoriju naših odnosa sa Amerikom. Srbi su bili kivni na američku politiku tokom devedesetih, ali nikada nisu imali nešto protiv američke kulture ili Amerike kao države. Naprotiv - kaže Rajić za "Novosti".

Naši sagovornici ukazuju na to i da je naš državni vrh izgradio veoma bliske političke veze sa prethodnom Trampovom administracijom i njegovim najbližim saradnicima koje nisu prekidane ni nakon njegovog odlaska iz Bele kuće pre četiri godine i da se "taj trud isplatio".

Sledi disciplinovanje Kurtija ISTORIČAR Ognjen Karanović smatra da dobri politički odnosi koje je proteklih godina predsednik Vučić gradio sa važnim i uticajnim ličnostima iz Trampovog okruženja sada dobijaju jedan institucionalni okvir koji je neophodan Srbiji i regionu. - SAD neće menjati svoje strateške pozicije u odnosu na važna geopolitička pitanja kada je reč o Zapadnom Balkanu, ne možemo očekivati da SAD povuku priznanje lažne države u južnoj srpskoj pokrajini, ali možemo očekivati da će Priština i Aljbin Kurti biti ograničeni ili u potpunosti onemogućeni da nastave sa svojim terorom - naveo je Karanović.

Prema rečima Nemanje Zavišića iz Centra za društvenu stabilnost, razgovor Vučića i Trampa pokazuje da, zahvaljujući politici Vučića, naša zemlja gradi ravnopravne odnose sa najmoćnijim državama u svetu i da je u svakom smislu lider u regionu.

- Tramp je pokazao da vrlo dobro poznaje političke prilike na Balkanu i nema sumnje da će njegova administracija imati mnogo aktivniju ulogu u pozitivnom smislu nego što je to bio slučaj sa odlazećom garniturom, a naročito kada je u pitanju naša južna pokrajina - navodi Zavišić za "Novosti", dodajući da ne veruje da će Vašington ubuduće olako prepustiti stvari "briselskim birokratama koje su pokazale da nemaju nikakav autoritet u odnosu na albanske secesioniste".

On ne očekuje bilo kakve krupne i dramatične zaokrete u spoljnoj politici SAD, ali naglašava da je realno očekivati da će Tramp, zbog poštovanja koje ima prema predsedniku Srbije, imati više sluha i pokazati veće razumevanje za srpske interese.

IVICA DAČIĆ, MINISTAR UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Pokazatelj poverenja i bliskosti

Za ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića razgovor predsednika Srbije sa novoizabranim predsednikom SAD pokazatelj je velike bliskosti i poverenja između Vučića i Trampa i najava dobrih odnosa sa američkom administracijom.

- Malobrojni su lideri iz regiona koji mogu tako da razgovaraju sa Trampom kao predsednik Srbije. Ne verujem da će sa Trampom doći do promene američkog stava u vezi sa statusom KiM, jer o tome ne odlučuju predsednici, već spoljna politika, ali biće većeg razumevanja za srpski narod - istakao je Dačić.

ALEKSANDAR VULIN, POTPREDSEDNIK VLADE SRBIJE

Ućutali se mrzitelji i NATO opozicija

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je Vučić još jednom dokazao da nije samo jedan od poslednjih slobodnih lidera u Evropi, već i da je više od toga - predsednik svih Srba.

- Razgovor predsednika Srbije i predsednika SAD je dokaz ispravnosti politike vojne neutralnosti i samostalnosti Srbije. Političari zemalja u regionu koji svakodnevno napadaju Vučića sada ćute. Ne zato što ne osećaju mržnju, već zato što osećaju stid što oni nisu imali ni hrabrosti ni mudrosti da vode samostalnu politiku kao Vučić - naveo je Vulin, i dodao da ćute i predstavnici NATO opozicije u našoj zemlji, "povređeni što se njihovo ogovaranje Srbije manje ceni od odbrane Srbije".

PETAR PETKOVIĆ, DIREKTOR KANCELARIJE ZA KiM

Opšta panika u Prištini

DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković poručuje da pažnja sa kojom su prištinski mediji i političari propratili razgovor Vučića i Trampa najbolje govori o zabrinutosti i zavisti koja je zavladala u njihovim redovima:

- Vučić je bio među prvih 10 svetskih lidera sa kojima je Tramp razgovarao, što je pokazatelj ugleda naše zemlje, kao i jasan znak nastavka razvoja srpsko-američkih odnosa. Zato je opšta panika u Prištini.

VUČIĆ U BAKUU PRED DANAŠNjI SAMIT O KLIMATSKIM PROMENAMA

Sa Alijevim o izgradnji gasne elektrane

Predsednik Vučić sastao se juče u Bakuu sa Ilhamom Alijevim, predsednikom Azerbejdžana, koji je domaćin godišnjeg samita Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama COP29. Vučić i Alijev su razgovarali i o saradnji u oblasti energetike, a posebno o izgradnji gasne elektrane kod Niša, koja bi Srbiji obezbedila dugoročno snabdevanje strujom.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav Vučić i Alijev u Bakuu

- Imali smo važne razgovore o bilateralnim odnosima i odličnoj sveukupnoj saradnji. Naše dve zemlje su 30 puta uvećale trgovinsku razmenu u odnosu na pre pet godina, u oblasti oružja, opreme, gasa i drugih energenata. Osvrnuli smo se na ključna pitanja od značaja za globalnu klimatsku agendu i važnosti postizanja ambicioznih ciljeva u okviru COP29 - naveo je Vučić, i istakao da očekuje azerbejdžanskog predsednika u januaru u Beogradu.

Srpski predsednik govoriće na današnjem otvaranju samita koji će do 22. novembra okupiti lidere brojnih svetskih država.