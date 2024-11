VUČIĆ NA GO SNS: Pokazao je dokument i rekao ovo o Mostu na Adi i Draganu Đilasu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, u svom obraćanju na sednici GO SNS pokazao je dokument i rekao ovo o Mostu na Adi i Draganu Đilasu.

- Kažu nema konačnu upotrebnu dozvolu, za one koji ne znaju možete da imate i privremenu dozvolu sa istom snagom. oni nam govore o tome. Upotrebnu dozvolu mi smo izdali 2019. godine za most na Adi. Osam godina pre toga most na Adi je pušten, a platili smo zbog korupcije bandita na vlasti 9 miliona 373 hiljada evra samo da bi se završilo ranije i da bi mogli da otvore pred Novu godinu. Da bi mogli svoje lične političke interese da isteraju do kraja. Osam godina nema upotrebne dozvole. A zašto vam ovo govorim? Zato što smo mi odgovorni. U tome je razlika između nas i njih. Jel ste čuli mene ili nekog dgugo da smo izašli u javnos ti rekli: E nemoj da idete tim mostom, znate on nema upotrebnu dozvolu. Zamislite da smo to radili. A zamislite da smo krenuli da hapsimo tu bandu korumpiranih koji se drznu da nam to pričaju. Onda bi nam rekli kako hapsimo političke protivnike. - istakao je Vučić.