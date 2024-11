BRNABIĆ OBJAVILA SNIMAK IZ NOVOG SADA: Aktivnosti Nikole Končarevića zbog kojih je priveden ne služe na čast dostojanstvu žrtava (VIDEO)

NIKOLA Končarević, priveden zbog nasilja u Novom Sadu (snimak ispod), čiji otac u otvorenom pismu najprizemnije vređa i najotvorenije preti predsedniku Aleksandru Vučiću, u poslednjih 10 godina, tokom vladavine tog Vučića i SNS, kao mladi filmski i TV reditelj, tek svršeni student, dobio je šansu da radi za Srpsko narodno pozorište (SNP), da njegove predstave budu istovremeno izvođene u Novom Sadu i Zrenjaninu, kao i širom Vojvodine, da bude promovisan u medijima kao što je novosadski Dnevnik, kaže predsednica Skupštine Ana Brnabić.

- Radio je na projektima Telekoma Srbije. Radio je, poštovani građani, i za (omraženi) PINK. Njegov film koji je radio za Pink je dobio i nagradu na festivalu čiji je osnivač Lazar Ristovski - opet neki SNS. Isti taj Nikola Končarević, kome su pružene sve te prilike i šanse, zahvaljujući borbi svih nas za bolju i bogatiju Srbiju, došao je ispred tog SNS-a da uništava prostorije naše stranke, našu imovinu i napada, psuje i vređa mladića koji je naš član. Njegov otac otišao je korak dalje i uputio jezive pretnje predsedniku Srbije. E, to je priča o bahatosti bez granica, ludilu društvenih mreža, to je rezultat parada licemerja, poluinformacija i lažnih vesti koje nam serviraju mediji koji štite interes vlasnika, a ne interes javnosti. Pa ako je istina ono što opozicija i Šolakovi mediji stalno ponavljaju, da živimo u odvratnoj, SNS-ovskoj Srbiji gde je sve „partija, bratija i korupcija“ – šta je Nikola Končarević koji je radio za SNP, Telekom, Pink, pozorišta širom Srbije – partija, bratija ili nas je korumpirao? Ili su sve, uvek samo laži? Biće da su laži. I da završim najvažnijim – sva dešavanja koja imamo prilike da vidimo u prethodnim danima, pa tako i aktivnosti Nikole Končarevića zbog kojih je priveden, ne služe na čast dostojanstvu žrtava stravične tragedije u Novom Sadu. Ne iskazuju saosećanje u bolu njihovih poriodica. Ne pružaju podršku povređenima koji se i dalje bore za život. Mi ćemo nastaviti da insistiramo na pronalaženju odgovornih za tragediju, njihovom procesuiranju i kažnjavanju, ali to je posao institucija, ne ulice. A ovakvima kao što su Končarević i otac - na čast. Dobro je da ljudi znaju istinu - objavila je Brnabićeva na mreži H.

Nikola Končarević, priveden zbog nasilja u Novom Sadu (snimak ispod), čiji otac u otvorenom pismu najprizemnije vređa i najotvorenije preti @predsednikrs, je u poslednjih 10 godina, tokom vladavine tog @avucic i @sns_srbija, kao mladi filmski i TV reditelj, tek svršeni student,… pic.twitter.com/lX7iydLpIP — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 8, 2024