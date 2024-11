MRIKOVIĆ: Današnji protest potvrda da je opozicija sprovodila nasilje u Novom Sadu

DANAŠNjI protest ispred Osnovnog suda u Novom Sadu najbolja je potvrda da je opozicija motivisala, organizovala i sprovodila nasilje, tokom kojeg su rušili, lomili, palili, fekalijama polivali Gradsku kuću, a na kraju i urinirali po njoj, naveo je Aleksandar Mirković, šef odborničke grupe u Skupštini grada Beograda u ime Gradskog odbora SNS Beograd.

Novosti

“Ovaj protest se organizuje sa ciljem da se dokazani siledžija Goran Ješić pusti na slobodu i ako je u uživo prenosu snimljen kako u alkoholisanom stanju udara policajce.

Ovaj novi heroj opozicije je dokazani siledžija, jer je u februaru ove godine pretukao svoju suprugu, nakon čega je priveden i izrečena mu je mera zabrane prilaska, međutim ni to za opoziciju nije važno kada treba rušiti svoju zemlju.

Da se radi o rušenju Srbije, goloj mržnji prema našoj zastavi videli smo i u utorak veče kada su je cepali i gazili, ali zvaničnu potvrdu smo dobili danas, jer pored ostalih propalih političara ovaj protest predvode Marinika Tepić, za koju su Srbi genocidan narod i Dinko Gruhonjić dokazani mrzitelj naše zemlje, koji se ponosi što ima isto ime kao ustaški zločinac Šakić, koji je najmonstruoznije stvari radio našem narodu.

Foto: SNS

Ovaj protest je ogolio namere svih njih i jasno dokazao da nikakvih ubačenih elemenata nije bilo i da su upravo oni sve to organizovali i sproveli u delo i da na tome ne žele da stanu, ali i da to što rade nema veze nikakve sa žrtvama užasne tragedije, već sa njihovom morbidnom željom da to iskoriste za svoj politički profit.

Bolesnom mržnjom i nasiljem nikada neće doći na vlast, a politiku Aleksadra Vučića i njgove rezultate na izborima ne mogu da pobede, jer za Aleksandra Vučića Srbija i njena zastava su svetinja, a za njih ništa ili parče tkanine koja se može gaziti i cepati na svakom mestu”, izjavio je Mirković.