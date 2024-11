OČEKUJEM STRATEŠKU ODLUKU DA SRBIJA BUDE PRIMLJENA U EU: Vučić - Srbija ekonomski jača od 50 posto zemalja kada su ulazile u EU

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da od Evropske unije očekuje da donese statešku političku odluku da primi Srbiju u članstvo. Vučić je u Budimpešti, posle Samita Evropske političke zajednice, odgovarajući na pitanje novinara kakve strateške odluke očekuje od EU, rekao da je Srbija danas spremnija za članstvo u EU nego većina zemalja kada je primljena u tu organizaciju.

Foto: Printsktin

- Morate da gledate ekonomsku snagu Srbije. Ona je danas, a voleli bi da je i veća, značajno veća nego što je bilo 40 ili 50 odsto članica Europske unije pre nego što su ušli u EU. Mi smo danas na istom nivou kao jedna ili dve članice EU koje su dobile 60, 70 ili čak 90 milijardi evra, a mi smo dobili oko 2 milijarde - naveo je Vučić.

Dodao je, ako bi se danas analiziralo koje zemlje mogu da ispune sve kriterijume za ulazak u EU koji se stavljaju pred Srbiju, mali broj zemljalja te kriterijume ispunio.

- To mora biti strateška, politička odluka. To nije pitanje da li znate šta piše u poglavlju 19. kao što sam rekao jer ja pojma nemam što piše u poglavlju 19. Kad sam pitao ministarku za evrointegracije Tanju Miščević, ni ona ne zna. Ne znaju ni oni koji su to sastavljali. Ajde ljudi, donesite stratešku odluku i video sam da su skoro svi nasmejali kada sam o tome govorio. Svi znaju da sam u pravu. Želite li taj prostor da bude evropski prostor ili ne želite. Recite nam to na najpošteniji, najotvoreniji, najodgovorniji način - istakao je Vučić.

Dodao je da misli da je to naišlo na razumevanje i na prihvatanje kao ozbiljnog argumenta s naše strane.

- Video sam to po reakcijama u razgovoru sa svima. Čak i posle moje reakcije na govor (premijerke Danske) Mete Fredriksen, imao sam sa njom bilateralu vrlo dobru. Jer imamo dosta danskih investitora, ja se nadam njenoj skoroj poseti. Očekujem i Kira Starmera, britanskog premijera. Pre 44 godine je poslednji put Margaret Tačer bila u Srbiji kao britanski premijer i to je bila na Titovoj sahrani - rekao je Vučić.