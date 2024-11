SINIŠA MALI PREDSTAVIO BUDŽET ZA 2025. GODINU: Razvoj zemlje i rast životnog standarda u fokusu

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se na današnjoj sednici Vlade usvaja Predlog zakona o budžetu za 2025. godinu, prvi koji naša zemlja donosi sa investicionim rejtingom, kao i da će se nastaviti sa ekonomskom politikom kojoj je u fokusu rast životnog standarda građana, poboljšanje privrednog ambijenta i realizacija velikih i važnih projekata.

Ministar je, gostujući na RTS-u, rekao da je stopa rasta BDP-a Srbije u prva tri kvartala ove godine iznosila 3,9 odsto, dok je prosečan rast EU bio 0,8 odsto.

- Srbija raste brže i to je rezultat odgovorne ekonomske politike, koja je dovela do rasta svih privrednih grana, povećanja plata, penzija i minimalnih zarada, kao i rastućeg izvoza - rekao je Mali.

On je dodao da imamo rast izvoza, da se fabrike otvaraju i da raste iznos privučenih stranih direktnih investicija, koje će, kako se očekuje, ove godine premašiti prošlogodišnji rekordan nivo od 4,5 milijardi evra.

Mali je naglasio da su svi makroekonomski pokazatelji u Srbiji dobri, te da udeo javnog duga u BDP-u iznosi 46,5 odsto što je daleko ispod proseka EU (88,1 odsto) i globalnog proseka (93 odsto).

Ministar je istakao i da sve što čini Vlada Srbije jeste korak ka daljoj ekonomskoj stabilizaciji i privrednom rastu. Dobijanje investicionog rejtinga, po njegovim rečima, sada čini da imamo veći broj investitora koji pažljivo prate kako će Srbija voditi ekonomsku politiku u narednim godinama.

On je rekao da je u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) postignut dogovor o ograničavanju fiskalnog deficita na nivo od tri odsto BDP-a.

- Taj nivo deficita je ključan jer nam omogućava da smanjujemo udeo javnog duga u BDP-u, a istovremeno da ostvarujemo nikada veće stope rasta - rekao je Mali, i dodao da je odgovorna fiskalna politika omogućila stabilnost i snažan ekonomski rast, uprkos povećanim ulaganjima u razvoj.

Mali je napomenuo da su u dogovoru sa MMF-om radilo na dodatnom unapređenju transparentnosti budžeta, pa je u tom smislu objavljena lista najvećih projekata koji će biti finansirani iz budžeta. Ti projekti uključuju nastavak programa „Srbija 2027“, koji obuhvata, investicije u oblasti saobraćajne infrastrukture, zdravstva, energetike, zaštite životne sredine, Ekspo i Nacionalni stadion.

"Svi ti projekti ne samo da podižu BDP, već značajno menjaju kvalitet života naših građana", naglasio je Mali.

On je istakao da Srbija vodi razvojnu politiku, sa posebnim fokusom na rast životnog standarda građana.

- Sprovodimo politiku koja je usmerena na povećanje plata, penzija, minimalne zarade, ali i na najveće investicije u infrastrukturu — od puteva, brzih saobraćajnica, škola, do velikih razvojnih projekata koji podižu kvalitet života - rekao je ministar Mali i dodao da je cilj te politike da se poveća konkurentnost srpske privrede, što se već vidi kroz rast BDP.

U ovom trenutku, dodao je, Srbija ima nikada manju stopu nezaposlenosti od 8,2 odsto, a pre samo 12 godina, ona je iznosila 25,9 odsto, što znači da je svaki četvrti građanin bio bez posla. Danas, dodao je, imamo i nikada veću stopu zaposlenosti.

- Rastemo zdravo, svi makroekonomski pokazatelji su nam dobri. Naša odgovorna ekonomska politika omogućila je da sačuvamo fiskalnu stabilnost i da nastavimo da rastemo - podvukao je Mali.

Ministar je najavio da će penzije biti povećane za 10,9 odsto od 1. decembra ove godine, što je još jedno dvocifreno povećanje. Kako je naglasio, prosečna penzija u Srbiji trenutno iznosi 390 evra, a nakon povećanja, u 2025. godini biće 436 evra, dok je u 2012. godini iznosila samo 202 evra.

Pored toga, dodao je, predviđeno je povećanje plata u javnom sektoru od osam odsto, dok će zaposleni u prosveti imati povećanje od 11 odsto.

- Prosečna plata u Srbiji u avgustu je iznosila 825 evra, a do kraja godine, u decembru, ciljamo da pređe 900 evra. Naš cilj je da prosečna plata u Srbiji 2027. godine dostigne nivo od 1.400 evra - rekao je Mali, dodajući da će minimalna zarada od 1. januara 2025. godine biti povećana, u dogovoru sa sindikatima, za 13,7 odsto.

On je istakao i da će inflacija, prema projekcijama Ministarstva finansija, biti 3,5 odsto u 2025. godini. "Povećanje plata i penzija daleko je iznad inflacije, što znači da se realni životni standard građana povećava. To je rezultat dugoročne politike rasta i stabilnosti", izjavio je on.

Mali je podvukao da fokus Vlade ostaje na realizaciji programa „Srbija 2027“, kao i da njega čine veliki projekti kao što su Ekspo, izgradnja Nacionalnog stadiona, puteva, pruga, bolnica, škola...

On je precizirao da će cena izgradnje Nacionalnog stadiona biti 464 miliona evra, koliko je i definisano ugovorom. Stadion će imati kapacitet od 52.000 mesta, a ukupna cena ne uključuje PDV.

Napomenuo je i da je razgovarao sa Fiskalnim savetom oko ukupne sume koja je namenjena za Nacionalni fudbalski stadion. Kako je objasnio, prilikom računanja troškova Fiskalni savet je uzeo u obzir i dodatna infrastrukturna ulaganja koja su neophodna za celokupni kompleks.

- Oni su u računanju dodali linijsku infrastrukturu, koja je vezana za ceo prostor od 250 hektara. To uključuje osam saobraćajnica sa dve kolovozne trake u oba smera, kao i sve infrastrukturne komponente koje će biti potrebne da privuku privatne investicije, poput gasovoda, toplovoda, trafostanica i kanalizacionih sistema - zaključio je Mali.

Ukupni prihodi i primanja predviđeni predlogom budžeta za 2025. godinu iznose 2.346,2 milijarde dinara, dok su rashodi i izdaci planirani u iznosu 2.660,2 milijarde dinara.

Projektovana stopa privrednog rasta za 2025. godinu, prema proceni Ministarstva finansija, iznosi 4,2 odsto BDP.