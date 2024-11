CEPANJEM ZASTAVE I RUŠENJEM SE NE DOLAZI NA VLAST: Državni zvaničnici poslali jasnu poruku posle sramotnih scena nasilja u Novom Sadu

NIKOME neće biti dozvoljeno i neće proći nekažnjeno pokušaji da se nasilnim putem, na ulici, uništavanjem državne imovine i skrnavljenjem trobojke, destabilizuje zemlja i osvoji vlast u Srbiji. S druge strane, zahtev svih građana koji opravdano traže da se označe i kazne krivci za tragediju u Novom Sadu biće uvažen, jer zaštićenih neće biti.

Foto Novosti

Tu poruku šalje državni vrh Srbije, dan nakon protesta koji je počeo minutom ćutanja za 14 žrtava ispred Železničke stanice, a pretvorio se u rušilačko divljanje, udare na Gradsku kuću, sukobe s policijom, napad na prostorije SNS i gaženje državnih simbola. I sve to uz dosad neviđenu "scenografiju": cisternu s fekalijama prosutim ispred zgrade novosadske Skupštine?!

Nadležni organi već su reagovali, pa je tako po zahtevu novosadskog Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva, zbog nereda na protestima u utorak uveče uhapšeno devet osoba. Na teret im se stavlja niz krivičnih dela, od nasilničkog ponašanja, napada na službeno lice do izazivanja opšte opasnosti.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je da slike i scene nasilja ne služe na čast ni Srbiji ni našem društvu. Ona je zahvalila svim građanima koji nisu želeli da učestvuju u neredima, već su, kako je navela, samo želeli da sa svojim porodicama, prijateljima, sugrađanima podele tugu, bil i užasan osećaj gubitka koji čitava zemlja oseća prethodnih dana.

- Srbija će ostati stabilna zemlja u kojoj institucije moraju da se poštuju i moraju da budu ostavljene na miru kako bi radile bez pritisaka, kako bismo saznali ko je pogrešio i ko je kriv za ono što se dogodilo na Železničkoj stanici. Svi odgovorni i krivi će odgovarati, i politički i krivično. A nasilje neće biti tolerisano i nasilnici će takođe biti privedeni pravdi - rekla je Brnabićeva.

Đurić: Za 130 godina Gradska kuća ovo nije doživela DEMOLIRANO prizemlje i oštećena svečana sala, išarani zidovi, potpuno polupani prozori, tragovi od topovskih udara, kamenica i baklji, pokidane kamere - tako dan posle nasilja u Novom Sadu izgleda Gradska kuća. Gradonačelnik Milan Đurić poručio je posle obilaska ovog zdanja da ono ovoliku štetu nije pretrpelo u 130 godina svog postojanja. - Od izraza saosećanja sa ljudima kojima su najmiliji poginuli prilikom pada nadstrešnice, od minuta ćutanja za 14 poginulih, došli smo do uništavanja gradske imovine. Ovo je nezapamćeno za Novosađane, za Srbiju - rekao je Đurić. Istakao je da je sada jasno da protesti nemaju veze sa njegovom ili ostavkom premijera Miloša Vučevića, već da je ovo udar isključivo na predsednika Vučića. - Građani su nas birali, legitimno smo izabrani, ovo nije način da se ruši i da se utiče na volju većine građana. Očekujem da se pronađu odgovorni i za Železničku stanicu, ali očekujem od policije i tužilaštva da saznaju i ko je razbijao Gradsku kuću - rekao je Đurić.

Istakla je da vlast i opozicija treba da raspravljaju u parlamentu, a ne da se politička borba vodi na ulici, uz maltretiranje građana, skrnavljenje zastava i uništavanje imovine. Odgovorila je i na optužbe da su na skupu incidente izazvali "ubačeni elementi", rekavši da su izgrednici identifikovani i uhapšeni, i poručila opoziciji da ne traži da "budu pušteni na slobodu, kad su već naši i privedeni". Policija je, ukazala je, reagovala uzdržano kako ne bi prouzrokovala dalje nasilje, jer je u državnom interesu da se obezbedi mir, stabilnost, vladavina prava i demokratski poredak.

Opozicioni lider Nebojša Zelenović iz stranke Zajedno tvrdi, pak, da iza nasilja u Novom Sadu ne stoje "ubačeni elementi", već da je u pitanju bes građana i mladih ljudi.

- Iza toga stoji autentičan bes i nije svaka kamenica bačena rukom "ubačenih elemenata" - napisao je Zelenović na društvenoj mreži "Iks".

Preti širenje zaraze IZ novosadskog tužilaštva ukazuju da je, pored krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti, koje je izvršeno izlivanjem fekalija iz cisterne ispred Gradske kuće, na mestu gde je bio okupljen veći broj ljudi, izazvana i opasnost od širenja zaraze. Na licu mesta je izvršen uviđaj tokom kojeg su zaposleni u Institutu za javno zdravlje Vojvodine uzeli uzorke, čije analize su u toku. Tokom prostesta, kako navode iz tužilaštva, došlo je do oštećenja Gradske kuće, zaštitne ograde obližnjeg gradilišta podzemne garaže, službenog ulaza u prostorije Prekršajnog suda u Novom Sadu i prostorija SNS.

Iako su organizatori protesta u Novom Sadu pozvali na okupljanje kako bi se odala počast žrtvama, zatražile ostavke i pronalaženje krivaca za tragediju, sagovornici "Novosti" kao ključne motive skupa vide - pokušaj da se Srbija oslabi.

Dejan S. Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, kaže da je nedopustivo da neko zloupotrebljava tragediju da bi realizovao svoje ili tuđe interese, od narko-kartela, do inostranih centara moći:

- Nasilje i rušenje u Novom Sadu direktan su odgovor na težnju određenjih ljudi da uruše poziciju Srbije kao države prosperiteta, koja ima šansu da napravi velike iskorake, posebno sada posle pobede Donalda Trampa na predsedničkim izborima u SAD. Nastup Vučića je bio pravi državnički. Jasno je govorio o želji da kao država i društvo adekvatno reagujemo na tragediju koja se dogodila i poručio da je Srbija zemlja vrednosti, demokratskih sloboda. Ali i da je u isto vreme spremna i da ih brani tako što neće dozvoliti bilo kome da zloupotrebi slobode i prava nauštrb drugih ili da uradi nešto što bi štetilo interesima naše zemlje.

Vasiljević: Povređeno 10 policajaca POMOĆNIK direktora policije Dragan Vasiljević izjavio je da je policija tokom protesta u Novom Sadu bila izuzetno uzdržana i profesionalna i da je reagovala samo kada je nasilje bilo ispoljeno prema policijskim službenicima i kada je pretila opasnost da učesnici uđu u Gradsku kuću. Naveo je da MUP radi na identifikaciji svih učesnika nereda, tokom kojih su lakše povrede zadobili 10 pripadnika policije i dva građanina. Bivšem funkcioneru DS Goranu Ješiću, koji je uhapšen zbog napada na policajca, određen je pritvor u trajanju do 48 sati, a utvrđeno je i da je imao 0,65 promila alkohola u krvi kada je priveden. U pritvoru će 48 sati ostati i odbornik Miša Bačulov koji je i dovezao fekalije ispred Gradske kuće.

Za analitičara i bivšeg oficira KOS Ljubana Karana krajnje je neprimereno, u situaciji kada čitava zemlja žali za žrtvama, kada se pale sveće za stradale kod Železničke stanice, da se Gradska kuća zaliva fekalijama. To je, smatra, mogao da osmisli samo neko bez trunke političke kulture, ali i inteligencije:

- Pritom su to ljudi koji pretenduju da zauzmu funkcije u nekoj budućoj vlasti. Važno je to je što je policija bila maksimalno uzdržana i to što je vlast shvatila da bi bilo kakav obračun pripadnika organa reda sa nasilnicima doprineo spirali nasilja. Bila je opasna situacija i zbog toga što su počeli da se okupljaju članovi SNS da zaštite svoje prostorije i ljude. Dolazak Vučića je smirio situaciju, svi su videli da on drži stvari pod kontrolom, da policija zna šta radi i da ne dopušta da nastane haos kakav su oni planirali. Poruka državnog vrha je bila jasna - možete na vlast legalnim putem, ne na ulici. Ta poruka je smirila i građane.

Za juče je bio najavljen sastanak predstavnika opozicije koja je učestvovala u organizaciji skupa u Novom Sadu, kako bi bili razmotreni dalji koraci. Jedna od ideja je da se danas, kada ističe rok od 48 sati koji je dat vlasti da ispuni zahteve iznete nakon tragedije, organizuje novi protest, u Beogradu.

Foto: N. Karlić

Otac devojke nastradale u "Kontrastu": Zbog naše dece nisu protestovali

POVODOM rušilačkih protesta, "Novostima" se javio Rade Aničić iz Čuruga, otac Marine Aničić, jedne od šest žrtava tragičnog požara koji se desio 1. aprila 2012. godine u novosadskoj diskoteci "Kontrast."

- Zašto takav protest? - pita Aničić. - I ja sam za to da sve u vezi sa uzrocima tragedije na Železničkoj stanici izađe na videlo i krivci da odgovaraju. Čemu rušilački protesti? Ovi koji ih podstiču sada, bili su na vlasti kada su naša deca stradala u "Kontrastu". Tada nije bilo protesta. Ni mi, roditelji stradale dece, ni tadašnja opozicija koja je danas na vlasti, nismo želeli proteste, pustili smo da nadležni organi urade svoj posao - rekao je Aničić, ogorčen rušilačkim scenama od preksinoć, dodajući da takvim protestom nije pružena nikakva podrška porodicama žrtava.