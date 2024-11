SVI VELIKI NARKO-DILERI IMAJU ZAŠTITU: Vučić - Za dlaku nismo uspeli da stignemo do jednog velikog bosa

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gosuje u emisiji „Ćirilica“ na TV Hepi i govori o najvažnijim temama.

Foto: Tv Hepi

Rećiću vam za jednog velikog kriminalca, ovih narko bosova. Uhapsili ga u Dominikani, tažimo isporučenje. I tamo su naša braća, to su zemlje koje nas podržavaju. Oni su nam rekli da neće do zore izdržati američki pritisak i da će morati da ih puste. Gonili smo to lice za višestruka ubistva. Pola šest ujuru, neko ga je spasio iz zatvora. Sve te velike ubice imaju nečiju zaštitu.