VUČIĆEV I TRAMPOV RAZGOVOR O KINEZIMA: Šta je tačno predsednik rekao u Ovalnoj sobi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gosuje u emisiji „Ćirilica“ na TV Hepi i govorio je i o susretima sa državnicima iz celog sveta.

- Tramp je izuzetno šarmantan tip. Kamala je jedna snažna žena, kao što ljudi potcenjuju Bajdena, on je bio veliki lider. Jedno je kad dođu neke godine, ali on je bio veliki lider. Ne postoji niko od velikih lidera koga nisam upoznao. Ušao sam u jednu malu sobu, kućerak malo veći. Stariji čovek, ali i dalje kao čigra, nisam siguran da je baš sve znao o Beogradu i Prištini, i to je ponekad dobra osobina da ne ulazite u sve detalje. On je dil mejker, biznismen. Rekao sam Đuriću, Čadežu, rekao sam neću po cenu života da priznam sporazum o tački 10. Kažem baš nikakve probleme nemam, imam odličnu saradnju s Kinezima. On me gleda, kaže dobro. Onda je to okrenuo na nešto sasvim drugo i pokazao svoj šarm i visprenost. A njegovi ljudi su bili toliko profesionalni, pa su me odveli u neku drugu prostoriju, lep sobičak, ušuškano sve, 30 kvadrata. Oni su mene pet sati slušali, nekog iz male Srbije, i to nije bilo u radno vreme, možete misliti koliko su ti ljudi posvećeni.