JEDINO JE VAŽNO SRUŠITI VUČIĆA: Predsednik o orkestriranom napadu tajkunskih i hrvatskih medija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gosuje u emisiji „Ćirilica“ na TV Hepi i govori o napadima u šolakovim i đilasovim medijima i hrvatskim napadima.

Foto: TV Hepi Printskrin

- Uvek su to Šolakovi i Đilasovi mediji. Oni koji to nisu jasno je što to rade. Pa i vi biste to radili Mariću da ste na njihovom mestu. Jedino je važno srušiti Vučića. Time će da reše problem. Ja koji nikada nisam izgovorio sintagmu srpski svet. Smeta im nešto drugo. Nije u tome stvar, ne brinu oni za srpski svet, to je mantra koju koriste da bi nas za sve optuživali. Nešton drugo njih brine. Brine ih to što Srbiju nisu uspeli da unize i da je bace na kolena iako su član EU i NATO, što nisu uspeli da Srbiju uruše već Srbija napreduje brže od njih. Naš rast je brži nego njihov.

Stotinama godina su bili ispred nas, naš rast je danas mnogo brži nego njihov. Kod nas je prosečna plata bila 329, kod njih 850, dva i po puta. Danas je 1,55/1 i to će se smanjivati. Kada oni budu imali 1.550, mi ćemo imati značajno preko 1.100 prosečnu platu. Ni ta razmera im se neće zadržati, pri tom je naš dug prema BDP značajno niži od njihovog, ali oni su veoma uspešna zemlja i želim im uspeh i srećan sam što mi nemamo tu vrstu frustracije i kompleksa kakvu oni imaju prema nama. Ja sam potomak nekog koga su oni ubili u 1. svetskom ratu. Ja kuće nisam spaljivao nikome, a oni su celoj porodici Vučić spalili kuće. Sve kuće Vučića su spalili. Ja razumem zašto oni to rade. Da iskoriste svaku priliku da me optuže.