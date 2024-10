PETKOVIĆ SA ŠEFICOM MISIJE UN NA KIM: O političko-bezbednsnoj situaciji na KiM

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju dr Petar Petković sastao se danas sa specijalnom predstavnicom generalnog sekretara UN i šeficom Misije UN na KiM (UNMIK) Karolin Zijade, sa kojom je razgovarao o političko-bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i predstojećoj sednici Saveta bezbednosti UN, koja je zakazana za 30.oktobar i na kojoj će biti predstavljen izveštaj generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a.

- Petković je na samom početku razgovora ukazao na nezamenljivu ulogu Misije UN na Kosovu i Metohiji, u očuvanju mira, bezbednosti i zaštiti ljudskih prava i izrazio je očekivanja da će međunarodne organizacije i institucije na terenu ispuniti zadatak iz svog mandata i da će biti stvoreni uslovi u kojima napadi na Srbe neće biti mogući, a još manje tolerisani-navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju u kojem se upozorava na činjenicu da je bezbednost i sigurnost srpskog naroda na terenu ozbiljno ugrožena.Istovremeno, direktor Petković je konstatovao da će predstojeći izveštaj generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a biti od suštinskog značaja za razumevanje postojeće situacije na KiM i nemogućih uslova života u kojima se nalazi srpski narod na KiM, uz sagledavanje svih činjenica i datih okolnosti koje su ka tome dovele.

-Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je sagovornicu upoznao sa poslednjim događajima u našoj južnoj pokrajini, ukazavši da su jednostrani, protivpravni i eskalatorni potezi Prištine usmereni ka stvaranju nepodnošljivih uslova za život našeg naroda i prete da dovedu do njegovog potpunog progona sa Kosova i Metohije. To pokazuje jasnu nameru Aljbina Kurtija da nasilnim gašenjem srpskih institucija, nasiljem, terorom i svakodnevnim pritiscima uspostavi etnički čisto Kosovo i Metohiju i dovede do njegove potune albanizacije- istakao je Petković a navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM i dodaje da svi problemi sa kojima se naš narod u pokrajini suočava, nedvosmisleno potvrđuju da je Srbima na Kosovu i Metohiji neophodno omogućiti što hitnije formiranje Zajednice srpskih opština, kroz koju bi bila obezbeđena kolektivna i individualna prava srpskog naroda, kako je predviđeno Briselskim sporazumom, a što prištinske vlasti odbijaju da sprovedu više od jedanaest godina.

-Na kraju razgovora, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju dr Petar Petković je sagovornici preneo čvrstu opredeljenost Beograda da sačuva mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji i u regionu, kao i rešenost da istraje na poštovanju međunarodnih pravila i normi. To podrazumeva prevashodno poštovanje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN i dokumenata koji su na snazi i koji se moraju poštovati i primenjivati, zaključio je Petković-navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju.