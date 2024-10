OBELEŽEN DAN OPŠTINE TRSTENIK: Vučeviću uručeno priznanje počasnog građanina

U TRSTENIKU je večeras obeležen Dan te opštine, a na svečanosti je predsedniku Vlade Milošu Vučeviću uručeno priznanje počasnog građanina Trstenika. Vučević je poručio da ta opština, posle godina i decenija propadanja, vidi bolje dane i istakao da ta opština dobija novi zamah i da se danas vode neke nove bitke.

Foto: printksrin

- Danas naše generacije ne moraju da ratuju, ali moraju da rade, budu požrtvovani, odgovorni, da razumeju da su izazovi pred nama. Posle godina i decenija propadanja ovog dela Srbije i opštine Trstenik vidimo bolje dane. To je životna realnost i istina. Budžet je pre nekih 10-tak godina bio duplo manji nego što je danas. To nije pitanje brojeva, to je nešto što ukazuje da Trstenik dobija novi zamajac i mogućnost da rešava sve teme koje vaši građani očekuju da budu rešeni - naveo je Vučević.

Premijer je dodao da je država tu da pomogne za velike projekte, poput Moravskog koridora. Vučević je rekao da će do kraja ove godine biti završen prvi deo uključenja u saobraćaj i da će biti povezana ona mesta koja su uvek bila sa strane.

- To su prave vesti i stvari koje će vam pomoći, ne da vam zemljište i nekretnine budu veće, nego da vam ljudi ostaju i da se vraćaju, da lakše i bezbednije mogu da putuju. Tu je i Petoletka izdržala period propadanja i sumnjivih privatizacija, kao da je neko smišljeno došao da nam razara dedovinu - naveo je Vučević i podsetio na težak period sankcija, ratova, izbeglištva i agresije na našu državu.

Prema njegovim rečima, mnogo toga smo pregurali i zato treba da slavimo slobodu i razumemo koliko su bili veliki naši preci koji su nam ogromnim žrtvama doneli slobodu i omogućili da se danas priča o tome šta Trstenik treba da bude dalje.

Vučević je istakao da za njega nema male ili velike opštine u Srbiji i da nije pitanje da li je neko sa severa, juga, istoka ili zapada, već da nam je država prelepa i da samo treba da je obiđemo i upoznamo.

Vučević je zahvalio na dodeljenom priznanju, navodeći da će se truditi da ga bude dostojan i da pomogne Trsteniku, kao što pomaže svim gradovima Srbije, da se razvija, da se rađaju deca i da građani budu zadovoljni životom.

- Imate mnogo toga velikog i dobrog da iskažete koliko ste dali celom našem narodu. Budite ponosni na to - poručio je Vučević.