"ALJBINU KURTIJU SE STALNO PRIVIĐAJU NEKE AKTIVNOSTI VOJSKE SRBIJE" Vučević demantovao navode Prištine

POŠTUJEMO vojno tehnički sporazum iz Kumanova, naravno i razumejući suštinu Rezolucije 1244, istakao je danas premijer Miloš Vučević odgovarajući na pitanje novinara u Nišu, dotakavši se navoda Kurtija o kretanju srpske vojske.

FOTO: SCREENSHOT HAPPY TV

-Vojska Srbije je u dnevnom kontaktu sa komandom KFOR, imamo čak i zajedničke patrole. Aljbinu Kurtiju se stalno priviđaju neke aktivnosti VS, pokušavajući time da dodatno digne tenziju i zamagli sa strane ono što on radi, a što vodi do eksalacije. Vojska Srbije obavlja svoje redovne zadatke. Nema nikakvih dodatnih aktivnosti, ništa ne spremamo, ništa ne radimo što može da dovede do pogoršanja situacije na terenu. Naprotiv, veoma smo smireni i trpeljivi, trpimo više nego što bi iko trpeo, zato što želimo da čuvamo mir. A videćemo šta će Kurti sutra da spremi- izjavio je Vučević.

(Dnevnik.rs)