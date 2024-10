PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan boravi u radnoj poseti Srbiji, a njegov domaćin je predsednik Aleksandar Vučić. Posle brojnih današnjih aktivnosti predsednici zajedno prisustvuju i biznis forumu Srbija-Turska.

Foto: TV pink

Obraćanje Vučića

Vučić je istakao da je pravda osnov svakog poretka.

- Imamo trend rasta u trgovisnkoj razmeni, ali i značajnih ulaganja turskih kompanija u srpsku privredu - rekao je Vučić te zahvlaio Erdoganu na svim lepim rečima.

Prema rečima Vučića Erdogan je uvek dobrodošao u Srbiju, i treba da se oseća kao kod svoje kuće.

- Za svega mesec dana otvaramo prugu NS-Subotica, bićemo povezani sa Budimpeštom, Niš-Dimitrovgrad već gradimo što znači da ćemo moći brže do Istanbula za nekoliko sati od Beograda ili nIša ili drugih gradova na jugu Srbije... Radili smo na novim bronim avio linijama i tek ćemo da radimo. Želim da vas posetim da svi mi živimo da nam dan prođe i nemamo vremena da se setimo šta smo u međuvremenu postigli, ali vas molim da se prisetite kako je to izgledalo pre 40 godina, jer ja danas kad tamo odem to nije ista zemlja. Turska je danas jedna od najuspešnijih zemalja... Plašim se da malo ko hhoće to da prizna, uvek je neka ljutnja, malo ko vidi koliki je progres napravljen. A on je napravljen zahvaljujući ovom čiveku. Kada to pogledam znam šta je nama da činimo da bi napredovali tom brzinom - dodao je Vučić.

Vučić je kazao kada opet opet ode u Tursku da ode da se divi marljivosti ljudi, i da se bore za svaku zaradu i za porodice.

- Treba da naučimo kakav je efekat rada i da se borimo još više, i da je rad ono što će nas izvući... Zato je naše učenje od vas koji ste ispred nas mnogo znači. Da mi smo postigli uspehe, ali imamo još mnogo snova id obar deo njega možemo da ostavrimo samo uz pomoć turskih kompanija - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje i to da su mnogi bili skeptični na početku kada su krenule turske investicije u Srbiju, ali da BDP danas premašuje 88 milijardi, i da se tome niko nije nadao.

- Sve to smo uspeli jer smo sagledavali probleme običnog čoveka... Za nas je saradnja sa Turskom više od ekonomije, nešto što znači stabilnost i mir na celom Balkanu... Nes tidimo se da kažemo, videli smo da u saradnji sa svojim prijateljima možemo našu zemlju da podignemo. Za nas je prosperitet od velikog značaja. Erdogan je obećao da ćemo imati saradnju u namenskoj indrutriji i da će biti veliko prisusutvo Turske na Ekspo... Za dve godine moramos ve da završimo to su najveći radovi u istoriji ove zemlje i veliki deo turskih kompanija će nam pomoći u tome i mi smo srećni zbog toga - naglasio je Vučić.

Obraćanje Erdogana

Predsednik Turske je na početku poželeo dobrodošlicu svima i izrazio veliko zadovoljstvo što ponovo boravi u Srbiji. Potom se iskreno zahavalio predsedniku Vučiću na velikodušnom prijemu, te narodu Srbije na svemu što su pružili njemu i njegovoj delegaciji.

- Tokom posete Srbiji imamo veliku delegaciu, što govori koliko značaj pridajemo Srbiji. Od foruma imamo očekivanja za naše zemlje i očekujemo da ćemo ojačati naše veze koje već postoje. Očekujemo pojačane onose i jaču privredu koju ćemo izgraditi zajedno... Širimo hrizonte i ulažemo mnoge napore ka izgradnji bez ikakvih smetnji - rekao je Erdogan.

Erdogan je istakao da je privredna i politička saradnja glavni pokretač odnosa između Srbije i Turske.

- Dve godine zarednom smo imali preko 2 milijarde dolara razmene u spoljnoj trgovini i to pokazuje koliko smo u uzlaznoj putanji u razmeni dveju zemalja.. Puno napora ulažemo da nastavimo u toj putanji, i želim reći da su naše firme i investicije takve da stvaraju nove prilike u Srbiji - dodao je Erdogan.

Predsednik Turkse kaže da 842 turkse firme posluju u Srbiji i preko 20 fabrika.

Potom se zahvaio Vučiću na iskrenom ineteresovanju za turkse poslovne ljude, jer su njegova vrata uvek otovrena za predstavike Turske.

- Verujem u njegovu podršku i da će se ona nastaviti... Danas smo imali vrlo sadržajne razgovore i pričali smo o svim naporima kojima možemo doprineti napretku... Moramo još više iksoristiti mogućnosti pred nama posebno u industriji odbrane. Možemo napraviti zajedničke korake za dobrobit naših zemalja. Podvukao sam potrebu da se ojača dijalog između naših zemalja, a po pitanju odbrane - dodao je Erdogan.

Prema rečima Erdogana broj turista iz Srbije će do kraja godine prevazići 340 hiljada, ali i posebno zadovoljstvo mu je što sve veći broj ljudi iz Turske dolazi u Srbiju, posbeno sada kako je uvedeno putovanje sa ličnim kartama.

- Moj dragi prijatelj je pokazaos premnost da ojača veze između naših zemalja, i otvoren je za investicije iz naše zemlje... Imamo sjajne rezultate i sjajne primere tga i plodove našeg zajedničkog rada. Zajedno sa Vučićem smo opredeljeni da uradimo sve da ojačamo naš odnos - dodao je Erdogan.

Za kraj je dodao da se nada daće ovaj forum doprineti boljoj saradnji i odnosima dve zemlje.

Počeo Biznis forum

Predsednici Vučić i Erdogan stigli su na Poslovni forum Srbija-Turska.

Na otvaranju se obratio Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.

Kako je istakao na forumu se okupilo preko 100 kompanija iz Srbije, ali i preko 100 iz Turske. Radi se o kompanijama iz brojnih oblasti privrede.

Potom se obratio predsednik Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Turske Nail Olpak.

Prema njegovim rečima ovaj forum ima za cilj da ostavi za sobom veliku zaostavštinu, kako u ekonomskom tako i u diplomatskom mislu.

Čadež je dodao da je saradnja Vučića i Erdogana osnova i vodilja na kojoj se temelje svi dalji odnosi Turkse I Srbije.

Kako je prethodno najavljeno predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan prisustvuju na biznis forumu, a prethodno su se obratili javinosti posle ceremonije potpisivanja sporazuma.

