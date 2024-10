JASNA PORUKA VIKTORA ORBANA: Nijedno proširenje EU neće biti uspešno bez Srbije

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da je Srbiji mesto u EU, kao i da će aktuelno mađarsko predsedavanje delovati u tom pravcu.

Foto: Profimedia





Što se tiče politike proširenja, predsednik mađarske Vlade je istakao da Evropa nikada neće biti potpuna bez integracije Balkana.

- Pre dvadeset godina obećali smo zemljama Zapadnog Balkana da ćemo ih preuzeti. Bilo bi vreme da ovo ispunimo - naglasio je on.

Na pitanju novinara da li misli da bi zaustavljanje vojne pomoći Ukrajini pomoglo mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine, Orban je ocenio da "i ruski i ukrajinski lider čvrsto veruju da vreme radi za njih".

On je predložio da Evropska unija sarađuje sa Globalnim Jugom na stvaranju međunarodne situacije u kojoj bi dve strane zaključile prekid vatre.

- Većina sveta je za mir, dok je Evropska unija za rat. EU želi da postigne prekid vatre i mir dužim putem, što je pogrešno", ocenio je mađarski premijer.

Na ponovljeno pitanje da li treba pružati vojnu pomoć Ukrajini do prekida vatre, kratko je odgovorio "neka države članice odluče ko želi da pruži podršku Ukrajini, a ko ne.

Novinar ukrajinske televizije postavio je pitanje zašto Mađarska blokira pomoć Ukrajini i da li bi se borila protiv Rusije ako bi bila napadnuta, na šta je Orban odgovorio da je ta sugestija "apsurdna", jer, kako je naveo, "Rusija ne bi napala državu članicu NATO-a".

Dodao je i da Mađarska ima nekoliko iskustava sa ruskim napadima i da saoseća sa Ukrajincima.

- Legitimni cilj Ukrajine je pobeda, ali Ukrajina ne može da dobije rat sa Rusijom na bojnom polju. Komunikacija i prekid vatre su potrebni da bi se spasli životi. Potrebna je i direktna i indirektna komunikacija između zaraćenih strana i deo međunarodne politike je da među njima posreduje treća strana - naglasio je Orban i dodao da bi zbog toga sukob mogao biti okončan diplomatski, za pregovaračkim stolom.

Govoreći o pitanju migracija, Orban je rekao da se ona može zaustaviti samo na jedan način, na spoljnim žarišnim tačkama.

- Ako ne možemo da se dogovorimo da oni koji žele da uđu u EU moraju da se zaustave na evropskoj granici i apliciraju van naših granica, nikada nećemo moći da zaustavimo migraciju. Bez ovog sistema nemamo šanse - rekao je on.

Kako je naveo, kada migrant uđe u EU, čak i ako ne dobije pravo na boravišnu dozvolu, neće izaći.

- I ne znam nijednu vlast koja želi da na silu okupi sve te ljude, da ih strpa u kamion i vrati nazad. Ovo se nikada neće dogoditi. Jedini migrant koji ne ostaje je onaj koji ne uđe u EU. Mađarska je sada kažnjena zbog toga. Ilegalne migracije u Evropi dovele su do porasta antisemitizma, do porasta nasilja nad ženama i homofobije, to su rezultati - poručio je premijer Mađarske.

Prema njegovim rečima, predlog mađarskog predsedavanja je da se uvede sistem šengenskih samita, gde zemlje koje upravljaju Šengenom mogu da upravljaju migracijama na najvišem političkom nivou.

Na pitanje o predstojećim američkim predsedničkim izborima, Orban je rekao da će u slučaju povratka republikanskog kandidata Donalda Trampa u Belu kuću "otvoriti više flaša šampanjca".