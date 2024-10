OVAKO JE FUNKCIONISAO MODUS OPERANDI PLJAČKANJA DRŽAVE: Predsednik Vučić objasnio šemu po kom je radila bivša vlast

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objasnio je kako je funkcionisao modus operandi pljačkanja države u vreme bivše vlasti.

Foto: Printskrin/Pink

To je služilo za pljačku narodnih para. Dođe ministar iz najveće stranke, tadašnje Demokratske stranke i kaže: "Ja ću tebi pošto si ti veliki biznismen da dam 20 miliona evra, ti ćeš meni da doneseš 5 miliona u kešu, al ti nećeš da daš nikakav kolateral za to što si uzeo". Oni ne garantuju ničim, garantuju nepostojećim kabanicama i kišobranima i posle 6 meseci kažu "Uzmite kabanice i kišobrane, para nema". Pare su podelili između sebe. To je bio modus operandi pljačkanja Srbije - ispričao je predsednik.