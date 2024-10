VUČIĆ O INVESTICIONOM REJTINGU: Čudesan rezultat, toliko dobra vest da su svi u regionu zaćutali

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić večeras je gost emisije "Hit Tvit" na TV Pink.

Govoreći o dobijanju investicionog rejtinga, Vučić je rekao da je to rezultat rada prethodnih godina i da je to izuzetno dobra vest za građane naše zemlje, toliko dobra da svi oni drugi koji iščekuju loše vesti su ućutali.

- Mogli ste da vidite neverovatno glasno ćutanje u našem okruženju... Turska je imala rejting od zemalja kandidata 2012, ali ga je u međuvremenu izgubila. Srbija je danas jedina zemlja kandidat za EU koja ima kreditni rejting - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da ovo nosi poruku mladim ljudima da veruju u svojoj zemlji i ostanu u njoj.

- To znači da novac na tržištu kapitala postaje jefitni i postajemo privlačniji investitorima... To je dokaz da su javne finsije sigurne i stabilne - dodao je on, te dodao da je to dobar signal za ceo svet o tome u kakvoj se situaciji Srbija nalazi.

Vučić ističe da će morati još mnogo da se radi i poboljšava kreditni rejting.

- Ovo je jedan čudesan rezultat. Nama je 2012. smanjen kreditni rejting upravo zbog svega što su radili 2008. i 2012. Posle toga smo 4 stepenika rasli do ovde, znate li koliko su teški ti stepenici? Sad kad pogledate, pre 10 godina, kada su i otac i majka moji bili protiv onoga što sam radio ma koliko ih uveravao da je to za dobrobit Srbije, kada smo morali da smanjimo deo penzija i plata u javnom sektoru, da bismo danas došli do toga da su najviše plate u regionu. Ispred nas su bili i Crna Gora od koje imamo 50 odsto veće plate, i Bosna i Hercegovina. Kada vodite tako jasnu i dobru fiskalnu politiku, dug i težak razgovor ministar finansija, Vučević i ja, morao sam da im pomognem da skinemo 3,5 milijarde evra želja naših ministara. Morao sam ja to sve da skrešem - kaže on.