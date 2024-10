SKANDAL! Đilasov ađutant Borko Stefanović udario na predsednika Srbije

UPITAN o navodima da je međunarodnoj zajednici u ovom trenutku mnogo važniji teritorijalni integritet Ukrajine, nego Srbije, Borko Stefanović je primetio da je značajnim delovima međunarodne zajednice konflikt na Kosovu zaboravljen, kao i kosovski presedan.

Foto: Printskrin

- Dakle, nije suština u tome da li je Srbija u pravu u domenu međunarodnog javnog prava. Jeste u pravu je, bila je u pravu i onda, ali to ne znači da to što ste u pravu ima dovoljno „ušiju da čuje“ i dovoljno razumevanja - rekao je on i ocenio da se sve svodi na priču kao u vreme Slobodana Miloševića „da će istina o Srbiji pobediti“.

- Mislim da je ovo bilo dosta anahrono i mislim da je bilo kalimerovski - protumačio je Stefanović govor predsednika pred Generalnom skupštinom UN.

