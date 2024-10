ČANAK POSLE KURTIJA OTRČAO U SARAJEVSKE MEDIJE DA PLJUJE SRBIJU I VUČIĆA: Opozicionar podržao Bećirovića, predstavlja našu zemlju kao agresora

OPOZICIONI političar, autonomaš, Nenad Čanak, govoreći za medije u BiH tvrdi da Srbija ima pretenzije teritorijalne prema svojim Susedima.

Foto Tanjug

Politika Aleksandra Vučića nastavak je politike Slobodana Miloševića, a obavezno služenje vojnog roka u Srbiji je budalaština. Poruke su ovo koje je pre nekoliko dana uputio Nenad Čanak.

Mnogo se o ulozi Srbije i njenom uticaju na zemlje regiona govorilo i u Njujorku na sednici GS gde se između ostalih obratio i predsedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović. Videli ste brojne reakcije koje su usledile. Kako vi ocenjujete govor gospodina Bećirovića? Jeli dobro i tačno ono što je on kazao za govornicom?

-To je sasvim sigurno tačno. Da li je to kompletna istina ja to ne znam, ali to što je rečeno je tačno. Činjenica je da postoji još od 1844. godine koncepcija, u to vreme se zvalo Načertanije, pa plan, pa memorandumi razni, pa do današnjeg dana kda se to naziva Srpski svet, Ideja o nekakvim teritorijalnim pretenzijama Srbije na svoje susede. Da li kroz formalno i faktičko ujedinjavanje, da li kroz tip nekakvog “mekog uticaja”, ali je činjenica da napadi koji su u Srbiji posle toga išli na račun Bosne i Hercegovine mi govore da je da je g. Bečirović u pravu.